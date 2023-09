Viral Artis Cantik Luna Maya Dilarikan ke Rumah Sakit

POS-KUPANG.COM - Viral Tayangan berdurasi singkat di media sosial beberapa waktu silam menjadi viral di medsos.

Tayangan ini viral karena warganet melihat figur artis Luna Maya yang dilarikan ke rumah sakit.

Dalam tayangan berdurasi singkat terlihat saat Luna Maya terjatuh hingga dilarikan ke rumah sakit.

Artis cantik Luna Maya dilarikan ke rumah sakit mengenakan celana jeans panjang.

Sementara baju yang dikenakan artis Luna Maya berupa baju kaus putih.

Kejadian ini membuat warganet memberika aneka komentar tanda simpati. (penulis Ferry Ndoen).

Komentar warganet:

Astaghfirullah kak @Luna Maya . Bantu doa yah LuF semoga kak Luna baik2 aja Aamiin

Tanggung jawab yah Ko Chef Bobon & jangan di ulangi lagi, kasihan sekali kak Lunaaaa

luna maya queen of the moon luna maya in bali #fyp #foryoupage

suara asli - Queen of The Moon - Moon Shine Luna Maya



tapi pas ka Luna Maya makan ghost pepper nya kebanyakan ka Bobon udah bilang

"Eh itu kebanyakan loh" gituu jadi ga sepenuhnya salah ka Bobon

Ngeri banget luna maya punya asam lambung trus di challenge makan carolina reaper, ah sudahlah sakitnya kek gimana

ini juga bukan 100 persen kesalahan bobon bagaimana juga ini sama sama resiko ke 2 belah pihak

Menurut aku kalo orang sakit di bagian perut, itu berkata2 aja ga sanggup apalagi teriak, mungkim prank