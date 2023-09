Usai Isu Perselingkuhan dengan Syahnaz, Rendy Kjaernett Ajak Lady Nayoan Liburan. Natisen Sebut Ini

POS KUPANG.COM -- Isu perselingkuhan Rendy Kjanernett dengan Syahnaz hampir saja membuat rumah tangga pemain FTV itu dengan Lady Nayoan bubar

Pasalnya, sang artis sudah menajukan gugatan ke pengadilan negeri. Namun keduanya berhasil dimediasi hingga akhinya rujuk

Kini, mantan selingkuhan adik Raffi Ahmad itu mengajak istri dan anak-anak liburan

Diketahui, publik sempat dibuat terkejut dengan skandal perselingkuhan Syahnaz dan juga Rendy Kjaernett.

Meski sama-sama memiliki pasangan masing-masing, baik Syahnaz maupun Rendy Kjaernett tetap nekat berselingkuh.

Perselingkuhan mereka pun terkuak ke publik saat Lady Nayoan yang merupakan istri sah Rendy membongkar perselingkuhan ini ke publik.

Perselingkuhan Rendy dan Syahnaz pun disertai bukti chat mesra keduanya di aplikasi ojol online.

Namun meski sempat akan bercerai, Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan pun memilih untuk kembali bersama.

Kini rumah tangga Lady Nayoan dan juga Rendy Kjaernett juga semakin harmonis dan romantis.

Dilansir Grid.ID dari akun Instagram @rendykjaernett pada Selasa (12/9/2023), Rendy Kjaernett membagikan momen dirinya dan Lady Nayoan saat staycation.

Tak hanya berdua, Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan juga mengajak ketiga anak mereka untuk pergi staycation.

"Family foto mandatory setiap staycation, kali ini kita staycation di @vertuharmoni sesuai request the one and only queen @ladynayoan," tulis Rendy Kjaernett.

"Selalu nyaman & seru setiap staycation," sambungnya.

Netizen pun memberikan komentar atas unggahan ini.