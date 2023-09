Maria Selena Batal Nikah, Kini Jomblo Lagu dan Sudah Move On Meski

POS KUPANG.COM -- Maria Selena yang merupakan Puteri Indonesia 2011 batal menaikah dengan sang kekasih

Kini, wanita cantik itu sudah move on meski masih saja menjomblo

Beberapa waktu lalu aktris Maria Selena berencana menikah dengan seorang pilot berasal dari French Polynesia

Namun rencana itu tak terlaksana. Hubungan mereka berakhir. Namun Maria Selena tidak ingin menyebut hal itu sebagai "gagal menikah".

"Itu redirection. Kita enggak sebut gagal. Kalau dalam pertandingan, kalah bukan berarti gagal. Jadi belajar dari mental atlet. Enggak ada gagal. Adanya redirection," kata Maria Selena ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (11/9/2023).

Baca juga: Denise Chariesta Hamil Tanpa Suami, Sang Selebgram Pecah Tangis Merasa Jadi Beban Orangtua

"Arahnya lagi dibelokkan ke yang lebih baik. Sudah ikhlas. Sudah move on banget," lanjutnya. Saat ini Putri Indonesia 2011 itu mengaku sudah lebih bahagia seiring berjalannya waktu.

Miss Universe 2012 Olivia Culpo asal Amerika Serikat bersama Puteri Indonesia 2011 Maria Selena saat berfoto bersama seusai konferensi pers terkait kedatangannya Miss Universe 2011 ke Indonesia untuk menghadiri malam pemilihan puteri indonesia 2012-2013 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/2013). (Tribun Jakarta/Jeprima)

"Kata siapa aku galau. Aku enggak galau, aku lagi lebih bahagia untuk sekarang ini," ujarnya. Kini, Maria Selena sering berlatih basket untuk menghilangkan rasa stres dan galau.

"Basket menghilangkan stres. Asal yang bikin stres bukan anak basket aja. Entar bertemu lagi. Kalau olahraga itu kan sebenarnya bisa jadi stres release," jelas sosok cantik bernama lengkap Maria Selena Nurcahya itu

"I feel good when I play basket. Ada orang yang mau zumba, badminton, I play very well, kita ketemu asyik, ada komunikasi posiitf di sana. I keep playing basketball seperti itu," tutup Maria Selena.*

Jadikan Basket Sarana Penghilang Stres dan Galau

Maria Selena diketahui sebagai salah satu aktris Tanah Air yang menekuni olahraga basket. Maria Selena bahkan sempat tergabung dalam tim basket profesional yang berkompetisi di kejuaraan nasional.

Maria mengatakan, banyak manfaat yang dia dapat dari basket, baik untuk kesehatan maupun penghilang stres.

"Basket menghilangkan stres. Asal yang bikin stres bukan anak basket aja. Entar bertemu lagi. Kalau olahraga itu kan sebenarnya bisa jadi stres release. I feel good when I play basket," kata Maria Selena ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (11/9/2023).