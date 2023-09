Sekilas Perjalanan Karya Suster Erlyn, RVM Asal Colol, Manggarai Timur

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Nama lengkapnya Suster (Sr) Maria Krecentia Maxima Surya Erlyn, RVM. Ia biasa dipanggil Suster Erlyn.

Ia lahir di Colol, 12 Juni 1976, Paroki St. Petrus, Colol, Keuskupan Ruteng, Kabupaten Manggarai Tmur, Flores, NTT.

Suster Erlyn adalah anak sulung dari 6 bersaudara, pasutri Yoseph Rindu (alm) dan Yosefina Riwayat.

Selepas SMK Nusa Putra, Kota Kupang tahun 1994, Suster Erlyn melamar dan diterima pada Kongregasi Suster Perawan Maria (Congregation of the Religious of the Virgin Mary = RVM) yang berpusat di Philipina, Manila. Salah satu cabangnya di Indonesia adalah di Kupang. Alumni SMPK Imaculata Ruteng ini, akhirnya masuk Postulan tahun 1995-1996, Novisiat 14 September 1998 dan Kaul Pertama 15 September 1998.

Setelah Kaul, ia melanjutkan studi bidang musik liturgi di Roma, Italia tahun 1999-2003.

Seusai kuliah, ia berkarya di Rumah Formasi Novisiat Biara RVM, Matani Kupang.

Tanggal 19 Maret 2005, Kaul Kekal di Filipina dan lanjut mengikuti Kursus Formasi tahun 2006.

Setelah kursus, ia kembali bertugas di Rumah Formasi Indonesia, Kupang tahun 2007-2014.

Tahun 2014-2016 bertugas sebagai Pastoral di Komunitas RVM, Tuban, Bali.

Lalu tahun 2016-2020 melanjutkan studi di bidang pendidikan di Davao, Philipina.

Tamat dari Philipina, ia terus berkarya dan dipercayakan sebagai Administrator di Sekolah Muder, Ignasia di Ghana, Afrika Barat sejak tahun 2021 hingga sekarang (2023).

Tak terasa, perjalanan kariernya telah berusia 25 tahun hidup membiara (Kaul pertama tanggal 15 September 1998).

Cucu dari 0pa Darius Tukeng (alm) dan 0ma Ana Mijung (alma) itu saat ini sudah berada di Kupang. Kedatangannya untuk cuti sekaligus dalam rangka persiapan merayakan syukuran 25 tahun hidup membiara yang acara puncaknya digelar dalam Perayaan Ekaristi di Gereja Maria Asumta, Kupang, Jumat (15/9/2023).

Berdasarkan komunikasi dengan bapak kecilnya, Adrianus Jonison di Kupang, bahwa pihak keluarga sudah siapkan panitia kecil untuk membuat syukuran keluarga yang dilaksanakan di Tofa, Jumat (15/9/2023) malam.

Suster yang hobi musik ini akan ke kampung kelahirannya di Colol, Manggarai Timur, juga untuk merayakan misa syukur bersama keluarga dan umat di Paroki Colol mengenang 25 tahun karyanya.

Proficat Suster Erlyn, RVM. Tuhan memberkati. (*/john sehadun).

