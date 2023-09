Putri Ariani Lolos ke Final America's Got Talent, Sang Penyanyi Ungka Bahagia: Luar Biasa, Nagis

POS KUPANG.COM -- Mimpi Putri Ariani bisa tampil di Americas Got Talent akhirnya menjadi kenyataan

Penyanyi yang pernah tampil di Istana Negara saat Hut Kemerdekaan RI itu lolos dalam babak semifinal America's Got Talent

Dia Putri Ariani dan grup paduan suara Mzansi Youth Choir menjadi dua nama terakhir yang mengamankan tiket final AGT 2023.

Lewat akun Instagram-nya, Putri Ariani mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan kepadanya.

Suara Putri Ariani Lagi-lagi Bikin Merinding Juri America's Got Talent, hingga Heidi Klum terpukau (via Grid.ID)

Baca juga: Putri Ariani Kembali buat Americas Got Talent Gemuru,Simon:speechless, Heidi Klum:Seperti Malaikat

"Alhamdulillah. Ini adalah momen yang luar biasa, magis, dan indah bagiku. Aku sangat bersyukur," tulis Putri dikutip Kompas.com dari Instagram-nya, Jumat (8/9/2023).

Tak lupa, Putri Ariani juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah memberikan vote untuknya.

Berkat vote tersebut, pemilik nama lengkap Ariani Nisma Putri itu bisa melangkah ke babak final.

"Terima kasih untuk votes-nya. Kalian sudah membantuku selangkah lebih dekat untuk menggapai mimpiku," tulis Putri.

Baca juga: Menkumham Yasonna Berikan Apresiasi pada Putri Ariani

Sebelumnya, pada babak semifinal Putri Ariani mendapatkan empat standing ovation dari juri America's Got Talent 2023.

Putri dianggap sukses membawakan ulang lagu "I Still Haven't Found What I'm Looking For" milik grup band U2. Meskipun mendapat empat standing ovation, Putri Ariani tetap harus meraih banyak votes untuk lolos ke babak final.

America's Got Talent memang menerapkan sistem voting untuk menentukan siapa peserta yang berhak lolos ke babak selanjutnya.

Selanjutnya Putri Ariani akan tampil di babak final yang akan digelar pada tanggal 26 September 2023.

Hasil dari penampilan babak final itu akan diumumkan sehari kemudian di acara Live Result Final pada 27 September 2023. *

Artikel lain terkait Putri Ariani

Baca berita lain di Pos Kupang.com KLIK >>> GOOGLE.NEWS

Sebagian Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Lolos ke Final AGT 2023, Putri Ariani: Satu Langkah Lebih Dekat Menggapai Mimpiku