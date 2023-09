Putri Ariani Kembali buat America's Got Talent Gemuru,Simon:speechless, Heidi Klum:Seperti Malaikat

POS KUPANG.COM -- Putri Ariani kembali bikin panggung America's Got Talent bergemuruh dengan tepuk tangan ribuan penonton yang menyaksikan langsung acara pemilihan bakat tersebut

Dia Simon Cowell sampai terkagum dengan suara emas wanita asa Indonesia. Ia mengungkapkan speechless atau sampai tak bisa berkata-kata dengan pesona suara Putri Ariani

Semantara juri lainnya yang juga seorang super model, Heidi Klum sampai terpukau. Ia pun menyebut suara Putri Ariana bak suara malaikat

Diketahui, Putri Ariani kembali membuat para juri ajang pencarian bakat Americas Got Talent (AGT) 2023 terpukau.

Dalam babak semifinal Americas Got Talent 2023, Putri Ariani menunjukkan kualitas suaranya di depan para juri dan penonton.

Bahkan, aksi panggung Putri Ariani kali ini mendapatkan empat standing ovation dari juri, yakni Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum dan Howie Mandel.

Dikutip dari tayangan YouTube Americas Got Talent, Putri Ariani membawakan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For dari band U2.

Putri Ariani bernyanyi sambil memainkan piano, sama seperti saat audisi.

Penampilan Putri Ariani semakin anggun dalam balutan gaun warna nude berhias manik-manik dengan aksen ungu.

Juri AGT terpukau dengan suara Putri Ariani (Youtube America's Got Talent)

Heidi Klum blak-blakan mengatakan bahwa suara putri bak malaikat.

"Suaramu sangat indah, dan aku mengatakan pada diriku sendiri, mungkin seperti ini jika malaikat bernyanyi," puji Heidi

Bahkan Heidi berharap vokalis U2, Bono, juga menyaksikan penampilan Putri Ariani dalam membawakan lagu tersebut.

"Benar-benar indah, dan aku berharap Bono mendengar ini. Aku berharap kamu beruntung, karena kamu sungguh memukau," beber Heidi.

