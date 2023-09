Hasil Liga Italia, Stefano Pioli Puji Penampilan Ruben Loftus-Cheek di AC Milan

POS-KUPANG.COM – Hasil Liga Italia, Pelatih AC Milan, Stefano Pioli memuji penampilan Ruben Loftus-Cheek di klub berjuluk skuad I Rossoneri.

Pemain yang dibuang Chelsea ini malah semakin bersinar saat bergabung di AC Milan.

Pada musim 2023-2024, Ruben Loftus-Cheek benar-benar menikmati momen bermainnya di AC Milan.

Sejak diboyong dari Chelsea pada musim panas 2023, Loftus-Cheek telah menjadi pilihan utama Stefano Pioli di starting XI AC Milan.

Dari tiga laga awal Liga Italia yang telah dilakoni Loftus-Cheek, dirinya telah menyumbangkan dua assist.

Tidak hanya itu saja, Loftus-Cheek juga menjadi aktor utama di balik hadiah penalti yang dicetak Olivier Giroud pada kemenangan 2-1 AC Milan atas AS Roma akhir pekan lalu.

Dimainkan sebagai gelandang bertahan di laga kontra AS Roma, pemain asal Inggris itu tampil memesona.

Tercatat 35 sentuhan dengan 3 intesep sukses dilakukan oleh Ruben Loftus-Cheek.

Dirinya juga berhasil melakukan 2 blok dan melepaskan 26 dari 29 umpan sukses.

Berkat penampilannya itu Loftus-Cheek mendapatkan gelar man of the match di laga kontra AS Roma.

Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, tak ragu untuk memuji kualitas dari Loftus-Cheek seiring permainan menjanjikannya itu.

Pioli mengatakan anak asuhnya itu memiliki perpaduan hebat sebagai gelandang yang sarat fisik dan kualitas.

Tidak hanya itu, Loftus-Cheek juga dipuji sebagai pemain yang berbahaya meski larinya terlambat.

Pioli juga berpesan bahwa dirinya ingin melihat Loftus-Cheek lebih sering masuk ke dalam kotak penalti.