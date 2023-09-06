Tinju Dunia

Jadwal Tinju Dunia, Crawford, Inoue, Usyk, Canelo, dan Spence Jr Masuk 10 Besar Pound for Pound

Jadwal Tinju dunia, Terence Crawford, Naoya Inoue, Oleksandr Usyk, Saul Canelo Alvarez, Errol Spence Jr masuk 10 besar Pound for Pound

Editor: Kanis Jehola
zoom-inlihat foto Jadwal Tinju Dunia, Crawford, Inoue, Usyk, Canelo, dan Spence Jr Masuk 10 Besar Pound for Pound
sportanews.com/@DanRafael1
ERROL SPENCE – Jadwal Tinju dunia, nama Terence Crawford, Naoya Inoue, Oleksandr Usyk, Saul Canelo Alvarez, Errol Spence Jr masuk 10 besar daftar Pound for Pound. Foto Errol Spence Jr. 

POS-KUPANG.COM – Jadwal Tinju dunia, nama Terence Crawford, Naoya Inoue, Oleksandr Usyk, Saul Canelo Alvarez, Errol Spence Jr masuk 10 besar daftar Pound for Pound.

Khusus untuk Errol Spence Jr, kendati kalah TKO ronde 9 dari Terence Crawford dan kehilangan 3 sabuk gelar, namun namanya tak berubah dalam daftar Pound for Pound versi Sports Illustrated.

Posisi Errol Spence Jr di nomor 10 besar tak bergeser sedikitpun atau tetap seperti bulan lalu.

Secara keseluruhan, memang tak ada posisi yang berubah dalam daftar Pound for Pound dari Sports Illustrated per 5 September 2023.

Berikut daftar 10 besar selengkapnya dikutip dari sportanews.com:

TERENCE CRAWFORD

Gelar: Juara kelas welter WBA, WBC, IBF, WBO

Rekor: 40-0-0

Posisi sebelumnya: 1

Duel terakhir: m-TKO ronde 10 atas Errol Spence Jr

Duel berikut: TBC

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NAOYA INOUE

Gelar: Juara kelas bantam super WBC, WBO

Rekor: 25-0-0

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Tags
Tinju dunia
Terence Crawford
Naoya Inoue
Oleksandr Usyk
Canelo Alvarez
Errol Spence Jr
6 September 2023
POS-KUPANG.COM
Pos Kupang
Kanisius Jehola
Pound for Pound
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