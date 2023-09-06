Tinju Dunia
Jadwal Tinju Dunia, Crawford, Inoue, Usyk, Canelo, dan Spence Jr Masuk 10 Besar Pound for Pound
Jadwal Tinju dunia, Terence Crawford, Naoya Inoue, Oleksandr Usyk, Saul Canelo Alvarez, Errol Spence Jr masuk 10 besar Pound for Pound
POS-KUPANG.COM – Jadwal Tinju dunia, nama Terence Crawford, Naoya Inoue, Oleksandr Usyk, Saul Canelo Alvarez, Errol Spence Jr masuk 10 besar daftar Pound for Pound.
Khusus untuk Errol Spence Jr, kendati kalah TKO ronde 9 dari Terence Crawford dan kehilangan 3 sabuk gelar, namun namanya tak berubah dalam daftar Pound for Pound versi Sports Illustrated.
Posisi Errol Spence Jr di nomor 10 besar tak bergeser sedikitpun atau tetap seperti bulan lalu.
Secara keseluruhan, memang tak ada posisi yang berubah dalam daftar Pound for Pound dari Sports Illustrated per 5 September 2023.
Berikut daftar 10 besar selengkapnya dikutip dari sportanews.com:
TERENCE CRAWFORD
Gelar: Juara kelas welter WBA, WBC, IBF, WBO
Rekor: 40-0-0
Posisi sebelumnya: 1
Duel terakhir: m-TKO ronde 10 atas Errol Spence Jr
Duel berikut: TBC
Baca juga: Jadwal Tinju Dunia, Petinju Legendaris Ini Remehkan Canelo Soal Duel Lawan Crawford
NAOYA INOUE
Gelar: Juara kelas bantam super WBC, WBO
Rekor: 25-0-0