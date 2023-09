Ayu Ting Ting Hanya Jadi Objek, Boy William Jujur Hanya Gimmick Bersama Sang Biduan

Via Sosok.Grid.ID

POS KUPANG.COM -- Ayu Ting Ting yang selama ini nampak bahagia saat didekati Boy William ternyata hanya drama sang presentrer saja

Dan, Sang Penyanyi Dangdut pun menjadsi objek bagi Boy William untuk menarik perhatian publik

Pengakuan Boy William soal pendekatan ke Ayu Tingt Ting bahkan hanya gimmick mebuktikan selama ini janda satu anak ibunda Bilqis itu hanya menjadi objek semata demi popularita mantan kekasih Karmen Vandela

Diketahui, berita seleb terkini Boy William akhirnya jujur bahwa hubungannya dengan Ayu Ting Ting hanya gimmick belaka.

YouTuber Boy William membeberkan bahwa Ayu Ting Ting bukanlah kekasihnya melainkan sebatas sahabat dekat saja.

Fakta kedekatannya dengan Ayu Ting Ting disampaikan Boy William pada Melaney Ricardo saat mengisi konten Youtubenya pada Selasa (29/08/2023).

Diketahui, hubungan Boy dan Ayu sempat menjadi sorotan usai membuat konten khusus kemesraan mereka berdua melalui kanal YouTube BW.

Dikatakan mantan Karen Vendela itu, ia tak menganggap Ayu sebagai sosok yang spesial dihatinya.

"Like bestie that I care for (seperti sahabat yang aku sangat pedulikan), untuk saat ini," kata Boy William.

Lebih lanjut, Boy menyadari kedekatannya dengan Ayu ramai diperbincangkan.

Terutama di media sosial banyak yang mendoakan keduanya berjodoh.

Sayangnya, hal tersebut malah dimanfaatkan Boy untuk gimmick semata.

"Tapi gua ngerti betapa banyak orang naruh harapan, actually (sebenarnya) kita juga memainkan beritanya," sambungnya.

Boy secara gamblang menyebut bahwa konten dengan Ayu begitu disukai netizen.