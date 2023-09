IMI dan IOF NTT Ikut Event Offroad di Dili Timor Leste

OFF ROAD - Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pengda NTT dan Indonesia Off-road Federation (IOF) NTT mendapatkan undangan resmi dari Presiden Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Jose Ramos Horta, untuk mengikuti event Off-road di Tibar Dili, pada 1-3 September mendatang.

Event Off-road kali ini merupakan bagian dari agenda Peringatan 30 Tahun Referendum Republik Demokratik Timor Leste.

IMI NTT dan IOF NTT diundang untuk ikut berpatisipasi dalam event internasional tersebut.

Ketua IMI NTT Gavriel Novanto mengatakan, ini merupakan event kolaborasi pertama antara IOF dan IMI NTT. Yang beregu memakai standar IMI, sedangkan perorangan menggunakan standar dari IOF.

"Sebagian tim dari Kupang seperti Oreo sudah berada di perbatasan Motaain. Senin kemarin tim Prilla dan GarasPlus sedang dalam perjalanan ke Motaain," jelas Gavriel Novanto, Selasa 29 Agustus 2023.

Menurut Gavriel Novanto, tim Rivandi beserta tim Leo sudah berangkat ke PLBN Mota Ain sejak Senin siang. Setelah seluruhnya berkumpul di Mota Ain, maka Selasa hari ini tim dari Kupang akan bersama-sama masuk ke Dili Timor Leste.

Peserta asal NTT yang mengikuti event Off-road di Dili, Timor Leste adalah, Tim Rivandi, Tim Oreo, Tim Speed Star, Tim Leo, Tim Beda Blok, Tim Prila Garasiplus, Tim Tzunami dan Tim Laisqua.

Almirado Manafe, salah satu peserta asal Kupang mengakui saat ini seluruh tim sudah berada di PLBN Mota Ain dan sedang melakukan pengecekan fisik kendaraan Off-road, oleh Satuan Lalu Lintas Polres Belu.

Menurutnya, setelah pengecekan fisik seluruh kendaraan oleh polisi, akan dilanjutkan pemeriksaan sparepart bawaan masing-masing tim oleh Bea Cukai. Setelah itu baru ke Imigrasi untuk pemeriksaan seluruh barang pribadi para peserta, manager, mekanik serta crew.

"Sekarang lagi proses cek fisik kendaraan Off-road dan kendaraan suport di Polantas batas. Dari sini lanjut ke Bea Cukai untuk periksa sparepart bawaan, lalu ke Imigrasi untuk cek barang pribadi peserta, manager, mekanik serta crew. Setelah semua selesai hari ini kami langsung masuk Dili," tutup Almirado Manafe.

Berikut Kelas yang akan diikuti oleh tim Offroad asal Kupang:

Kategori Internasional

1. Kelas FFA Khusus Wanita Open

2. Kelas 01cc s/d 1000cc

3. Kelas Under s/d 2500cc

4. Kelas Upper s/d 4800cc

5. Kelas Free For All (FFA). (fan)

