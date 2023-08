Hasil Liga Inggris Arsenal vs Fulham Memanas, Palhinha Buyarkan Kemenangan The Gunners

Kompas.com/AFP/HENRY NICHOLLS

ARSENAL VS FULHAM – Hasil Liga Inggris Arsenal vs Fulham memanas berakhir dengan skor imbang 2-2. Gol pemain tengah Fulham, Palhinha membuyarkan kemenangan The Gunners, pada pertandingan Liga Inggris di Stadion Emirates pada Sabtu (26/8/2023).