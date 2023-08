Jadwal Liga Inggris, Man United vs Nottingham, Arsenal vs Fulham, The Red Devils Tanpa Mason Mount

Kompas.com/Foto oleh OLI SCARFF/AFP

FRED – Jadwal Liga Inggris, Manchester United vs Nottingham Forest, Arsenal vs Fulham, The Red Devils tanpa Mason Mount. Tampak gelandang Manchester United asal Brasil, Fred (kiri), berselebrasi bersama rekan setimnya dalam laga babak keempat Piala FA 2022-2023 melawan Reading di Stadion Old Trafford, 28 Januari 2023.