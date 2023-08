Pratama Arhan Menikah, Mantan Kekasih, Marshella Aprilia Ungkap Hal ini Hingga Disebut Sakit Hati?

POS KUPANG.COM -- Pesepakbola Indonesia yang bermain di club Liga Jepang, Pratama Arhan akhirnya mengakhiri masa lajangnya

Ia menikah dengan Azizah Salsha pada Minggu (20/8/2023) di Tokyo , Jepang

Sang mantan pun menuliskan perasaan di akun media sosialnya. Tulisan Marshella Aprilia poun dikaitkan dengan sakit wanita cantik tersebut

Sebagaimana diketahui bahwa pertemuan Pratama Arhan dan Azizah Salsha sangatlah singkat hanya kurang lebih 2 bulan.

Sebelummenjalin hubungan dengan Azizah Salsha , Pratama Arhan telah lebih dulu menjalin kasih dengan Marshella Aprilia.

Hubungan keduanya pun kandas setelah 3 tahun bersama, diduga karena perbedaan agama

Pratama Arhan yang kini tengah berkarier di klub Tokyo Verdy pun harus menggelar akad nikahnya di Jepang.

Dihadiri oleh keluarga dan rekan terdekat, acara pernikahan Arhan dan Azizah tampak khidmat.

Namun, Marshella melalui Instagram Story-nya tampak mengunggah potongan film seakan mencurahkan perasaannya saat itu.

Ya, Marshella mengunggah subtittle sebuah film yang bertuliskan "Has It ever happened before? It hurts a lot".

"Apakah itu pernah terjadi sebelumnya, ini sangat menyakitkan".

Unggahan ini membuat netizen mengira bahwa Marshella masih sakit hati dengan Arhan yang memutuskan untuk menikahi wanita lain.

Hal ini dikarenakan Marshella adalah sosok wanita yang telah menemani sang pesepakbola di awal-awal kariernya hingga kini berada di puncak kesuksesan.

Tak sedikit netizen yang menyayangkan hal ini terjadi pada Marshella.