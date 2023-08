Agnez Mo Ungkapkan Isi Hati Tentang Get Loose Ft Ciara, Membebaskan Tanpa Rasa Takut , Tanpa Batas

POS KUPANG.COM -- Agnez Mo mengungkapkan perasaaannya saat membuat lagu hingga menyanyikan Get Loose ft Ciara

Kali ini, sosok yang sebelumnya sangat dikenal dengan nama Agnez Monica itu kerap ragu dan takut untuk menunjukan sebua karya

Ada perasaan kuatir mengenai karya di hadapan banyak orang, namun kali Agnez Mo melepaskan semuanya

Dikutip dari Antara, Ia mengungkapkan pengalamannya saat berkolaborasi dengan penyanyi asal Amerika Serikat itu yang dirilis pada 30 Juni lalu.

Dia Agnez Mo menggambarkan pengalaman kolaborasi itu begitu membebaskan, tanpa rasa takut, dan tanpa batas-membatasi.

Baca juga: Agnez Mo Dituduh Operasi Plastik,Sang Penyanyi Beri Jawaban ini, Ini Daftar Artis Juga Dituduh Oplas

“Menciptakan musik tanpa rasa takut dan tanpa batas dengan orang yang aku cintai adalah inti dari perjalanan ini. Kemudian untuk dapat berbagi semua itu dengan Ciara? Magical, " kata Agnez Mo.

Dan, Rolling Stone menilai "Get Loose" sebagai "Songs You Need To Know", lagu yang harus didengar. Karya Agnez Mo ditempatkan sejajar dengan lagu dari Olivia Rodrigo, Paris Hilton, Young Thug, Lil Uzi Vert, Blur, dan lainnya versi majalah musik tersebut.

Lagu " Get Loose ” yang diunggah di laman YouTube Agnez Mo telah ditonton 2,5 juta kali. Sehari sebelumnya, lagu ini diakses lebih dari 227 ribu pendengar di platform musik Spotify.

Dia Agnez Mo melahirkan lagu-lagu internasional setiap tahun sejak 2017. Debut internasionalnya yakni melalui single “Coke Bottle” bersama Timbaland dan T.I pada 2014.

Baca juga: Agnez Mo Buktikan Anti Sombong,Sikap Sang Penyanyi Dipuji Saat Disamperin Fans di Korea,Humble Abis!

Lagu itu bertengger selama 20 pekan berturut-turut dalam kategori Asia Pop 40 dan menjadi salah satu paling popular di MTV dan MTV Iggy’s Song of the Summer 2014.

Berbicara penampilan internasional, Agnez pernah menceritakan perjuangan ketika menjejakkan kaki pertama kali di Los Angeles sepuluh tahun lalu. Dia sempat bertanya-tanya tentang apakah para pendengar khususnya di Amerika menerima dirinya.

TRENDING -- Lagu baru Agnes Monica Ft Ciara berjudul Get Loose langsung trending (Tangkap Layat Youtube)

Namun, setelah menjalani proses yang panjang, dia meyakini mereka bisa menerima karya-karyanya.

"Itu karena masyarakat semakin menerima keragaman di sekitar mereka, termasuk dalam soal musik," kata Agnez.

Baca juga: Agnez Mo Mesra Bareng Aktor Thailand Saat Malam Mingguan, Foto yang Dibagikan Auto Bikin Iri

Dia Agnez Mo lalu mengisahkan satu rahasia tentang bagaimana membawa cintanya kepada Indonesia. Dia menyimpan satu tato di bahunya yang bertuliskan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Agnez bisa melihatnya setiap hari ketika bercermin dan menjadi pengingat betapa berharganya hidup menjadi orang Indonesia di tengah keragaman yang ada.

“Ini semacam pengingat, untuk terus menghidupkan prinsip itu dalam kehidupan kita," ujar Agnez.*

Artikel lain terkait Agnez Mo

Baca berita lain di Pos Kupang.com KLIK >>> GOOGLE.NEWS