Doa Setelah Sholat
Urutan Dzikir dan Doa Setelah Sholat Ashar yang Benar, Awali dengan Istighfar Tutup dengan Doa
Urutan Dzikir dan Doa Setelah Sholat Ashar yang benar awali dengan Istighfar, Tasbih,Tahmid,Takbir,Tahlil tutup dengan doa
Penulis: Adiana Ahmad | Editor: Adiana Ahmad
POS-KUPANG.COM - Salah satu waktu mustajab untuk berdoa yakni setelah Sholat Ashar. Selain mendapatkan pahala. Ada banyak keutamaan membaca doa setelah sholat ashar.
Nah sebelum mengamalkan doa setelah ashar, Anda perlu tahu urutan Dzikir dan doa setelah sholat ashar.
Sebelum membaca doa setelah sholat ashar, awali dengan istghfar kemudian diikuti dengan membaca Tasbih, Tahmid, Takbir dan Tahlil. Setelah itu baru ditutup dengan doa.
Membaca doa setelah sholat dan Dzikir Sholat Fardhu merupakan anjuran Rasulullah SAW.
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Ada banyak bacaan doa setelah sholat dan Dzikir yang bisa kamu amalkan. Ada Ayat Kursi, Surat Alfatihah hingga Sholawat Nabi.
Berikut ini doa setelah sholat Ashar dan Dzikir Setelah Ashar yang bisa diamalkan.
Doa ini dibaca setelah Dzikir.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ. يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلاَلِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ
"BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM. ALHAMDU LILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN, HAMDAN YUWAAFII NI'AMAHU WAYUKAAFII MAZIIDAHU. YA RABBANAA LAKAL HAMDU KAMAA YAN BAGHHI LIJALAALI WAJHIKA WA'AZHIIMI SULTHAANIKA."
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
"ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA'ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD".
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اَللَّهُمَّ رَبَّنَا تَـقَـبَّلْ مِنَّا صَلاَتَنَا وَصِيَا مَنَا وَرُكُوْ عَنَا وَسُجُوْدَنَا وَقُعُوْدَنَا وَتَضَرُّ عَنَا وَتَخَشُّوْ عَنَا وَتَعَبُّدَنَا وَتَمِّمْ تَقْصِيْرَ نَا يَا اَلله يَا رَبَّ الْعَا لَمِيْنَ
"ALLAHUMMA RABBANAA TAQABBAL MINNAA SHALAATAANA WASHIYAAMANAA WARUKUU'ANAA WASUJUUDANAA WAQU'UUDANAA WATADLARRU'ANAA, WATAKHASYSYU'ANAA WATA'ABBUDANAA, WATAMMIM TAQSHIIRANAA YAA ALLAH YAA RABBAL'AALAMIIN".