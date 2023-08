Jadwal Tinju Dunia, Terence Crawford Isyaratkan Pensiun Pasca Lawan Jermell Charlo

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju dunia, Terence Crawford isyaratkan akan pensiun setelah bertarung melawan Jermell Charlo.

Untuk bisa menjadi ‘The All Time Great Boxing’ Terence Crawford mengaku membutuhkan satu pertarungan lagi yaitu melawan Jermell Charlo.

Ya, nama Terence Crawford (40-0-0, 31 KO) memang melambung setelah menghentikan anak emas kelas welter Errol Spence Jr (28-1-0, 22 KO) pada 29 Juli 2923.

Di antara nama-nama besar seperti Canelo Alvarez, Oleksandr Usyk, Tyson Fury, Jermell Charlo, Naoya Inoue, dan Devin Haney, Terence Crawford mengaku hanya butuh satu pertarungan lagi untuk bisa menjadi ‘The All Time Great Boxing’.

Saat ini, ada penggemar yang menyebut Terence Crawford adalah petinju kelas welter terbesar dibandingkan legena kelas welter manapun.

Terence Crawford bahkan disebut-sebut bisa mengalahkan Floyd Mayweather Jr jika berada pada masa keemasan yang sama.

Dalam sebuah wawancara di ‘The Porter Way Podcast’, Terence Crawford mengaku masih butuh satu nama lagi dalam daftar lawannya untuk menjadikan dirinya terbesar dan sebelum dia pensiun.

“Semua yang saya inginkan adalah Jermell (Charlo) sekarang, untuk mengukuhkan diri saya sebagai all time great of all boxing,” kata Terence Crawfordsebagaimana dikutip sportanews.com.

“Pasti, 100 persen (mundur setelah duel vs Jermell),” kata Terence Crawford lagi.

“Saya tidak suka Jermell, karena fakta sederhana bahwa menurut saya dia adalah pribadi yang palsu. Saya merasa Errol itu nyata, dia asli, dia berdiri sepuluh jari kaki pada semua yang dia katakan dan lakukan,” katanya.

“Jermell adalah salah satu dari orang-orang yang melakukan banyak hal untuk mendapatkan perhatian. Saya baik-baik saja dengan Jermell dan Jermall, dan kakak laki-laki mereka, sebelum berat badan saya naik. Saya tahu mereka rekan satu sasana, ia berlatih dengan pelatih Errol dan mereka mengenal satu sama lain sejak lama,” kata Terence Crawford lagi.

Jermell Charlo dan Spence Jr berlatih di bawah arahan Derrick James, termasuk Anthony Joshua.

“Ketika dia mulai mengatakan hal-hal buruk mengenai saya, mengatakan dia akan menjatuhkan saya dan menyingkirkan saya dari hadapannya, itu omong kosong. Kami tak melakukan hal-hal seperti itu,” katanya.

Di usia segera memasuki 36, hampir pasti Terence Crawford akan berjumpa Jermell Charlo jika ia memutuskan naik ke kelas welter super.

