Hasil El Tari Memorial Cup, Bintang Timur FC Unggul Sementara 1-0 Atas Persami Maumere

PERSAMI VS BINTANG TIMUR- Laga perdana Grup A yakni Persami Maumere vs Bintang Timur usai pembukaan even El Tari Memorial Cup atau ETMC XXXII di Stadion Paulina Haning-Bullu, Kamis 10 Agustus 2023 skor sementara babak pertama 1-0 untuk Bintang Timur FC