Bikin Haru Pengakuan Amora Lemos yang Lama Dipendam, Akui Tak Dekat dengan Aurel Tapi Sayang

POS KUPANG.COM -- Amora Lemos akhirnya mengungkapkan isi hatinya soal kedekatan dengan sang kakak dari ibu yang sama, Aurel Hermansyah

Diketahui, Amora Lemos merupakan anak dari Raul Lemos dan Krisdayanti sementara Aurel Hermansyah merupakan putri dari Anang Hermansyah dan Krisdayanti

Sudah lama Amora Lemos merasa tak dekat dengan Aurel Hermansyah, namun kakak Kellen Lemos itu mengaku tetap sayang sang kakak apalagi keduanya terlahir dari rahim seorang ibu yang sama meski lain ayah

Seperti yang diketahui, semenjak perceraian kedua orang tuanya, hidup Aurel Hermansyah berubah.

Pasca bercerai, Anang dan Krisdayanti masing-masing kembali menikah.

Baca juga: Ayu Ting Ting Joget Maksimal Demi Aurel Hermansyah,Putri Krisdayanti Ngidam Goyangan Si Biduan

Anang Hermansyah menikah dengan Ashanty, sementara Krisdayanti menikah dengan Raul Lemos.

Dari pernikahan kedua orangtuanya masing-masing, Aurel Hermansyah memiliki tambahan adik lagi.

Baru-baru ini, Aurel Hermansyah melakukan podcast dengan sang adik dari pihak ibu.

Dilansir Grid.ID dari akun Instagram @rumpi_gosip pada Selasa (1/8/2023), Aurel Hermansyah berbincang dari hati ke hati dengan Amora Lemos.

Dalam perbincangan ini, terkuaklah isi hati Amora Lemos terhadap Aurel Hermansyah.

Amora Lemos mengakui bahwa ia dan Aurel Hermansyah tidak dekat.

Baca juga: Aurel Hermansyah Hamil Ngidam Lihat Ayu Ting Joged, Ibunda Bilqis Ikuti Keinginan Putri Krisdayanti

Namun ia tetap menyayangi Aurel Hermansyah karena ia adalah saudarinya.

"Kan gak live together terus gak dekat, tapi masih sayang, cause she's my sister," kata Amora.

Aurel Hermansyah yang tersentuh dengan ucapan Amora pun juga mengungkap pendapatnya soal sang adik.