Kuliner NTT, Irisan Jeruk Nipis Timor Bagus Untuk Kesehatan, Bikin Jadi Minuman Infused Water

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Ferry Ndoen

POS-KUPANG.COM - Sahabat kuliner ntt yang berbahagia, kali ini beta mo berbagi tips untuk menopang kesehatan pakai minuman sehat infus water lemon ato jeruk nipis.

Apalai harga lemon nipis di pasar cukup murah. Tapi banyak orang yang sonde tau dia pung manfaat.

Orang dong lebe banyak pi beli ame ini vitamin C di apotek dan minum.

Padahal harga vitamin C di apotek cukup mahal.

Untuk vitamin C yang paten dijual harganya bisa mencapai Rp 80.000 an hingga Rp 90.000 an.

Dan harga paleng murah Rp 60.000 an. Padahal kalo kitong mau bikin minuman infus water lemon ato jeruk nipis, harganya jaoh lebe hemat ato lebe mura.

Asal jang pamalas sa untuk bikin minuman infus water.

Padadal minuman infused water yang terbuat dari air irisan lemon atau irisan jeruk nipis dapat menjaga imunitas tubuh.

Beta kemarin baru pi beli ame ini jeruk nipis deng harga Rp 5.000 su dapat enam (6) buah jeruk nipis ato lemon nipis.

Kalo katong rajin minum infused water jeruk nipis makan katong pung daya tahan tubu akan semakin meningkat dan bisa tahan dari serangan panyakit.

Ato deng kata laen, katong pung kekebalan tubu makin kuat terhadap serangan penyakit.

Hal ini dikarena secara spesifik lemon dan jeruk nipis kaya akan kandungan vitamin C.

Selain itu, Vitamin C telah terbukti bermanfaat bagi sistem kekebalan tubuh jika bagi bapa mama dan basodara dong yang rajin mengonsumsinya secara teratur.