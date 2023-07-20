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Promo Indomaret 20-23 Juli 2023 PBI Beli2 Gratis1, Fruit Tea, Fruitamin, Breakfast : Luwak Rp6.500
Promo Indomaret hari ini 20-23 Juli 2023 PBI Beli2 Gratis1;Fruit Tea,Fruitamin,Breakfast Corner:Luwak Rp6.500
Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
POS-KUPANG.COM - Inilah berbagai Produk Indomaret yang sedang berlangsung di hari ini 20-23 Juli 2023.
Ada banyak Diskon Indomaret sehingga Promo Indomaret diantaranya heboh, PTW dan lainnya.
Melalui Promo Indomaret kamu bisa belanja dengan harga murah. Lebih murah lagi bila pembayaran menggunakan Ovo / GoPay.
Selengkapnya Promo Indomaret dibawah ini :
- Promo Indomaret
* promo Heboh
Periode hingga 25 Juli 2023
S&K Harga Spesial BERTANDA Kartu Kredit BNI disertai dengan belanja PRODUK LAIN senilai Rp150.000. Pembelian di toko Indomaret.
S&K Harga Spesial BERTANDA Kartu Debit BRI disertai dengan belanja PRODUK LAIN senilai Rp100.000. Pembelian di toko Indomaret.
*Berlaku Nasional. Terdapat perbedaaan selisih harga produk wilayah luar (Jawa, Bali & Lombok)
*Tidak berlaku di toko INDOMARET POINT
*Promo Heboh tersedia juga di KLIK INDOMARET.
Inilah produk yang masuk dalam Promo Indomaret ini:
- SEDAAP kecap manis spesial 550/520 ml Rp 17.900/pch
- INDOMARET beras Ramos super 5 kg Rp 65.900/zak
- SO KLIN pewangi pakaian hijab Refill green/ active sport/blue/pink/red/violet Rp 9.900
- SWEETY bronze pants Rp 52.900
Promo HEBOH selalu hadir di Indomaret buat kamu nih, Sobat!