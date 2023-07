Aston Kupang Hotel Hadirkan Promo "Sepasang" untuk Pecinta Kuliner 

ASTON - (Dari Kiri ke Kanan) Host, Jurnalis Pos Kupang, Ella Uzurasi, Food and Beverage Manager Aston Kupang Hotel, Hermansyah, Sales Executive Aston Kupang Hotel, Henny Ndaumanu, Public Relation Officer Aston Kupang Hotel, Fransisca Eva Engeline.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Aston Kupang Hotel & Convention Center kembali menghadirkan berbagai promo menarik di bulan Juli 2023.

Food and Beverage Manager Aston Kupang Hotel, Hermansyah dalam Podcast Pos Kupang bersama Sales Executive Aston Kupang Hotel, Henny Ndaumanu dan Public Relation Officer Aston Kupang Hotel, Fransisca Eva Engeline, Senin 17 Juli 2023 mengungkapkan, di bulan ini Aston Kupang Hotel menghadirkan beberapa promo, salah satunya adalah Sepasang (Sensasi pedas Aston Kupang).

Promo ini dihadirkan setiap hari Senin dan Rabu dengan berbagai pilihan menu aneka sambal panggang, lalapan dan seafood yang dibanderol seharga Rp100.000 per orang dan mulai dibuka pukul 18.00 - 22.00 WITA.

"Kalau untuk promo sendiri kami mengambil dari apa yang disukai oleh tamu yang datang ke Aston dan untuk bulan Juli sekarang kita punya promo yang dibuat juga konsepnya All You Can Eat, makan sepuasnya dan lebih ke Indonesian food," kata Hermansyah.

"Di sini kita punya promo yang namanya Sepasang dimana itu adalah Sensasi pedas Aston Kupang, untuk pecinta pedas dan juga pecinta kuliner gorengan seperti ayam goreng, bebek goreng, ada seafood goreng, tahu tempe jadi lebih ke lokal," tambahnya.

Tidak hanya itu, promo lainnya adalah, Freezy July dimana pada promo ini dipatok harga untuk kamar tipe Superior sebesar Rp 678.000 dan tipe Deluxe sebesar Rp 788.000, termasuk sarapan untuk 2 orang, diskon 15 persen untuk perawatan di Martha Tilaar Salon & Day Spa di luar item promo dan gratis akses WiFi di area hotel.

Promo ini berlaku sejak tanggal 1 sampai 31 Juli 2023.

Selain itu, ada juga social event yang bisa didapatkan dengan harga terjangkau.

"Kita di Aston punya paket ulang tahun, untuk yang mau merayakan di ballroom atau di gourmet restaurant, boleh. Dengan harga Rp 8 juta kita sudah bisa melakukan reservasi membuat acara di situ, kapasitas 50 pack minimal," kata Henny.

Paket yang dibanderol Rp 8 juta adalah Amazing Archipelago sedangkan untuk paket Sensational Shanghai dibanderol seharga Rp12 juta dengan minimal 50 pack dan Wild Wild West seharga Rp16 juta dengan minimal 50 pack.

Promo menarik lainnya adalah Barbecue Bareng (Barbar) yang dipatok seharga Rp89.999 per orang dan dibuka setiap Jumat Sabtu pukul 18.00 - 22.00 WITA di balcony restaurant Aston Kupang Hotel lantai 2 dan ada live music setiap Sabtu.

Di Leet Sky Dining & Lounge, juga dihadirkan Dansa Yok Dansa yang bisa diikuti oleh siapapun dan diberi potongan sebesar 15 persen untuk setiap menu yang akan dipesan.

"Kita juga ada Wedding Package, yang pertama ada Ruby Package itu di harga Rp45 juta untuk 300 orang," kata Henny.

Selain itu ada Sapphire Package yang dipatok seharga Rp55 juta dan Emerald Package di harga Rp65 juta, masing - masing dengan kapasitas 300 orang.

Untuk melakukan reservasi bisa melalui akun media sosial Instagram maupun Facebook Aston Kupang Hotel, juga di nomor kontak (0380) 858 6333 dan WhatsApp 0811 3950 6333. (uzu)

