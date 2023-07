Promo KFC 17-18 Juli 2023, Gratis Lovlychee Float dan Winger, Paket 3 Porsi Makanan+Minuman Rp54.545

POS-KUPANG.COM - Banyak produk gratisan yang bisa kamu dapatkan pada Promo KFC Besok 17 Juli 2023.

Selain gratisan makanan dan minuman, ada juga paket murah meriah yang tersedia pada Promo KFC besok.

Awal pekan makan sendiri atau ramai-ramai jadi lebih hemat dengan beberapa rekomendasi Promo KFC yang tersedia.

Cek promo selengkapnya pada Katalog promo KFC berikut ini:

Baca juga: Promo KFC 14-16 Juli 2023, 2 Nasi 2 Ayam 2 Aqua Rp40.909, Paket Take Away Makan Bertiga Rp54.545

1. Promo KFC gratis Lovlychee float

Dengan pembelian minimal 70 ribu lewat drive thru-nya KFC, kamu udah bisa dapetin Lovlychee float secara gratis!

Syarat dan Ketentuan:

- Program berlaku mulai 16 Juni 2023 - 15 Agustus 2023.

- Free Lovlychee Float berlaku untuk setiap transaksi minimal Rp. 70.000,- (before tax) di Layanan Drive Thru KFC, dan menggunakan Sticker Mobil/Motor KFC Drive Thru di kendaraan kustomer.

- Tidak berlaku kelipatan

2. Promo KFC gratis Winger

Pada Promo KFC hari ini juga ada gratisan winger dengan belanja minimal Rp 50.000.

Berikut cara untuk dapetin Promo KFC ini:

1. Buka aplikasi JMO