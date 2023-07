Reaksi Agnez Mo Langsung Ngakak Dengar Lagunya Dinyanyikan Tessa Mariska, : It's Get Loose, Guys

POS KUPANG.COM -- Agnes Mo mendapat sambutan yang luar biasa saat merilis album baru bersama Ciara berjudul Get Losse

Lagu dari penyanyi yang sebelumnya dikenal Agnez Monica itu bahkan sampa dilihat 2,3 juta kali dan trending di berbagai media sosial

Kini, Agnez Mo dibuat ngakak lantaran lagunya dinyanyikan dengan asal-asalan oleh Tesa Mariska

Diketahui, Agnez Mo tak ketinggalan berikan tanggapan atas viralnya Tessa Mariska saat bawakan lagu barunya berjudul Get Loose.

Artikulasi Tessa Mariska yang asal-asalan saat menyanyikan lirik lagu Get Loose membuat Agnez Mo ngakak bukan main.

Baca juga: Agnez Mo Makin Bahagia Bisa Duet Bareng Chiara, Sang Artis Juga Akui Lagu Get Loose Karya Terbaik

Diketahui penyanyi go internasional Agnes Monica atau kini dikenal dengan sebuatn Agnez Mo diketahui baru saja melahirkan karya baru.

Ia berkolaborasi dengan Ciara keluarkan lagu baru berjudul Get Loose.

Fans Agnez serta sebagian publik pun menyambut antusias karya terbarunya tersebut.

Dan tak disangka-sangka, mantan pedangdut Tessa Mariska yang belakangan tengah viral lantaran menyanyikan lagu Putri Ariani yang berjudul "Loneliness" ikut pula bawakan Get Loose.

Sayangnya, lagi-lagi Tessa kembali bawakan lagu lirik bahasa Inggris itu dengan artikulasi acakadul.

Baca juga: Agnez Mo Ikutan Main Aplikasi Media Sosial Threads, Sang Idola Pun Raub Folowers Sebanyak ini

"Get los ger los get los, get los get los get los," ucap Tessa dengan nada ala kadarnya serta artikulasi acakadul.

Tessa Mariska bahkan mencoba mengikuti dance Agnez Mo yang malah terlihat begitu kaku.

Melihat video Tessa Mariska, Agnez Mo ngakak bukan main.

"It's Get Loose guys, oke. Not get los," ucap Agnez Mo diakhiri tirukan kembali gaya Tessa bernyanyi sambil tetap ngakak.