Jadwal Tinju Dunia, Tyson Fury dan Francis Ngannou Resmi Bertarung, Ini Tempat dan Tanggalnya

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju dunia, petinju kelas berat Tyson Fury dan Francis Ngannou resmi bertarung, ini tempat dan tanggalnya.

Setelah gagal bertarung dengan sejumlah nama di kelas berat, termasuk duel perebutan gelar tak terbantahkan dengan Oleksandr Usyk, juara kelas berat WBC Tyson Fury resmi akan bertarung dengan mantan juara kelas berat UFC, Francis Ngannou.

Duel Tinju dunia Tyson Fury vs Francis Ngannou akan digelar pada 28 Oktober 2023 di Riyadh, Arab Saudi, bertepatan dengan Riyadh Season.

Riyadh Season sendiri pada dasarnya seperti fun fair: acara outdoor yang menampilkan permainan, wahana, pameran, dan bentuk hiburan lainnya.

Di Jakarta, Riyadh Season mungkin bisa disamakan dengan Jakarta Fair.

Duel dua pesohor ini digelar untuk mencari siapa the Baddest Man on the Planet setelah sebelumnya julukan itu melekat pada petinju Mike Tyson.

Tyson Fury datang dengan julukan Gypsy King, sedangkan Francis Ngannou digelari The Predator.

Pertarungan digelar di bawah rule tinju pro.

Ada 3 juri dan mengadopsi hitungan 10 untuk petarung yang jatuh. Keduanya, Tyson Fury dan Francis Ngannou, berjanji akan bertransaksi pukulan di tengah ring, perang bubat sampai ada yang jatuh terkapar.

Pentas ini digelar Queensberry promotions, Top Rank, GIMIK Fight promotions milik Ngannou, bekerja sama dengan Riyadh Season.

Berikut komentar Tyson Fury dan Francis Ngannou dikutip dari sportanews.com:

Tyson Fury

Begitu bel berbunyi, aku langsung tembakkan bom. Dia mungkin punya pukulan terkeras di dunia, tapi nanti kita lihat bagaimana reaksinya saat kena hantaman Big GK (Big Gypsy King).

Aku sudah tak sabar. Aku ingin perlihatkan kepada dunia bahwa Gypsy King adalah petarung terhebat di zamannya dalam sebuah pentas bersejarah di hadapan seorang master yang sangat berbakat.