Ayu Ting Ting Disebut Hanya Jadi Konten Sosmed Boy William , Sang Presenter Auta Dinyinyir Natizen

POS KUPANG.COM -- Sudah beberapa bulan ini, Boy William terus saja memepet Ayu Ting Ting

Sang presenter Indonesian Idol itupun sampai rela mendampingi Ayu Ting Ting saat kondangan

Dan, lebih dari itu, Boy William sampai nekat masuk gang sempit hanya untuk bertandang ke rumah janda satu anak ibunda Bilqis itu

Namun sejauh ini, keduanya belum juga memproklamirkan diri sebagai pasangan kekasih

Kini timbulkan upaya Boy William itu hanya untuk demi konten

Baca juga: Ayu Ting Ting Hanya Gebetan Belum Resmi Jadi Pacar, Boy William Sudah Curhat Soal Disakiti Pasangan

Kali ini, Boy dituding mendekati putri sulung Umi Kalsum dan Abdul Rozak hanya untuk cari popularitas.

Itu gegara duet antara Boy William dengan Rossa yang baru-baru ini dirilis.

Duet Boy dan Rossa tersebut kini kena nyinyir warganet.

Ayu Ting Ting dan Boy William Kondangan bareng (Via Sosok.Grid.ID)

Diketahui, Boy William dan Rossa merilis lagu mereka yang berjudul Kau.

“Can you believe i have a song out with ROSSA?! Gila ga tuh. Dulu gue baru pindah dari luar negri ke Indonesia kalo di ajakin Karaoke sama temen-temen, ada yang selalu nyanyi Ayat-Ayat Cinta, Pudar bla bla bla. Terus sekarang gue di ajak collab on a song with her?! Believe in the power of Karaoke! Nyanyi lagu favorit Idola mu, nanti kamu diakan diajak collab juga! Dengerin ya guys, di YouTube nya @itsrossa910 judul nya KAU! Thank you bebi Routza!, “ ujar Boy William melalui caption, dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram @boywilliam17, Minggu (9/7/2023).

Maklum, sebelumnya Boy William sedang dekat dengan Ayu Ting Ting.

Bahkan, fanbase berharap Boy William mengeluarkan single dengan Ayu Ting Ting.

Baca juga: Agnez Mo Tak Pernah Pamer Kekayaan,Ternyata Harta Si Penyanyi Kalahkan Raffi Ahmad & Ayu Ting Ting

Namun, Boy William justru merilis lagu barunya dengan Rossa.

Hal ini menuai tanggapan miring dari warganet seperti berikut.