Prediksi Liga Inggris, Chelsea Siap Hadapi Empat Pertandingan Persahabatan Pramusim

POS-KUPANG.COM- Prediksi Liga Inggris, Chelsea dibawa pelatih Mauricio Pochettino telah mengagendakan empat pertandingan persahabatan pramusim yang dimulai tanggal 9 Juli sampai 2 Agustus 2023

Empat pertandingan persahabatan pramusim ini buat Pochettino sangat penting dalam upaya mencetak kemenangan musim depan.

Musim 2022-2023 merupakan kekecewaan besar bagi Chelsea karena mereka finis di luar sepuluh besar Liga Premier.

Itu benar-benar mengerikan mengingat mereka menghabiskan lebih dari $600 juta untuk merekrut baru sejak Todd Boehly menjadi pemilik baru mereka.

The Blues memulai musim baru dengan acuh tak acuh di bawah manajer Thomas Tuchel dan dia segera digantikan oleh Graham Potter.

Namun, Potter tidak dapat menghidupkan kembali kekayaan klub meskipun diberi banyak waktu.

Dia akhirnya dipecat pada bulan April, dengan timnya mendekam di posisi ke-11 saat itu.

Jika penggemar Chelsea mengharapkan peningkatan di bawah bos sementara Frank Lampard, mereka sangat kecewa.

Mereka finis di urutan ke-12 – finis paruh bawah pertama mereka sejak kampanye 1995/1996.

Mauricio Pochettino kini telah menyerahkan kendali di Stamford Bridge dan diharapkan dapat mengubah nasib klub.

Mereka telah menyingkirkan beberapa pemain yang tidak diinginkan di jendela transfer musim panas, sementara Christopher Nkunku dan Nicolas Jackson telah tiba di klub.

Pertandingan persahabatan pramusim Chelsea :

Pasukan Pochettino akan terbang ke Amerika Serikat untuk memulai pertandingan pramusim mereka pada bulan Juli.

19 Juli: Chelsea vs Wrexham – Stadion Kenan, Carolina Utara

22 Juli: Chelsea vs Brighton & Hove Albion – Lincoln Financial Field, Philadelphia

26 Juli: Newcastle United vs Chelsea – Stadion Mercedes-Benz, Atlanta

30 Juli: Chelsea vs Fulham – FedExField, Maryland

2 Agustus: Chelsea vs Borussia Dortmund – Soldier Field, Chicago

Sumber : footballtoday.com

