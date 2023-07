Prediksi Liga Inggris, Memulai Pramusim Man City Lakukan Perjalanan Tour ke Asia

POS-KUPANG.COM- Prediksi Liga Inggris, Manchester City dibawa pelatih Pep Guardiola berencana akan melakukan perjalanan ke Asia pada bulan Juli untuk memulai pramusim mereka dengan bermain melawan Yokohama F Marinos pada 23 Juli.

Mereka kemudian akan menghadapi Bayern Munich di Stadion Nasional di Tokyo sebelum bertemu Atletico Madrid pada 30 Juli di Seoul.

Raksasa Manchester akan mengakhiri pramusim mereka setelah bertanding melawan Arsenal di Stadion Wembley pada 6 Agustus.

Man City pada bulan Juli ini melakonkan tiga pertandingan persahabatan pramusim saat Guardiola berupaya membangun kesuksesan mereka musim lalu.

Manchester City tidak sempurna musim lalu karena mereka menderita kekalahan mengecewakan di Liverpool, Manchester United dan Tottenham Hotspur.

Tapi begitu mereka mulai melangkah di bulan Februari, mereka menjadi benar-benar tak terbendung.

Pasukan Pep Guardiola mengungguli lawan satu demi satu dengan cara yang mencengangkan, menyegel gelar Liga Premier dengan nyaman pada akhirnya.

Arsenal bersaing dengan gemilang dengan City untuk sebagian besar musim, tetapi level mereka turun secara besar-besaran menjelang akhir saat mereka finis lima poin di belakang rival mereka.

The Citizens melanjutkan laju tanpa henti saat mereka juga mengalahkan Manchester United di final Piala FA, yang menempatkan mereka di ambang pencapaian treble bersejarah.

Juara Inggris itu jauh dari dominasi terbaik mereka di final Liga Champions tetapi mereka masih berhasil melewati Inter Milan, berkat gol Rodri pada menit ke-68, untuk melakukan prestasi luar biasa.

Di bawah pelatih terbaik dunia di Pep Guardiola, Manchester City akan bertujuan untuk melanjutkan dominasi mereka musim depan.

Mereka telah kehilangan Ilkay Gundogan ke Barcelona di bursa transfer musim panas ini, tetapi juga telah menandatangani Mateo Kovacic dari Chelsea dalam kesepakatan £25 juta.

Guardiola akan berupaya meletakkan fondasi yang kokoh untuk musim depan dengan tampil baik di pertandingan persahabatan pramusim musim panas ini.

Berikut daftar laga Manchester City di Juli ini :

23 Juli: Yokohama F Marinos vs Manchester City – Stadion Nasional, Tokyo

26 Juli: Bayern Munich vs Manchester City – Stadion Nasional, Tokyo

30 Juli: Manchester City vs Atletico Madrid – Stadion Piala Dunia, Seoul

6 Agustus: Manchester City vs Arsenal – Stadion Wembley, London

Sumber : footballtoday.com

