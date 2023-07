Anak Sule Step Hingga Masuk Rumah Sakit, Nathalie Holscher Harus Bayar Sendiri Biaya Perawatan

Instagram via Grid.ID

POS KUPANG.COM -- Nathalie Holscher kini harus menanggung sendiri biaya petawan Adzaman Adriansyah Sutisna

Padahal balita satu tahun itu merupakan anak kandung sang komedian Sule.

Kini, Adzman dan Nathalia Harus hidup terpisah dari Sule setelah bercerai tahun lalu

Kini, Nathalie Holscher kembali jadi sorotan gegara curhatannya.

Pasalnya, Nathalie Holscher mendadak curhat bayar biaya rumah sakit sendiri usai Adzam masuk IGD gegara step sampai mulut berbusa.

Apa Sule tidak membantu Nathalie Holscher usai usai Adzam masuk IGD gegara step sampai mulut berbusa?

Belakangan ini, sosok Nathalie Holscher tengah ramai diperbincangkan.

Pasalnya, putra Nathalie Holscher yakni Adzam baru saja masuk IGD gegara step sampai mulut berbusa.

Seperti diberitakan Grid.ID sebelumnya, sosok yang diduga Sule tersebut awalnya menanyakan nomor kamar tempat Adzam dirawat.

Ia lantas mengabarkan jika saat itu dirinya dan Adzam masih berada di Instalasi Gawat Darurat (IGD), sehingga belum mendapat kamar rawat inap.'

"Masih di IGD ini Kang, belum masuk kamar," jawab Nathalie.

Sosok tersebut meminta Nathalie untuk mengabarkannya soal nomor kamar Adzam dirawat.

"Oh ok ti mandi dulu gw, ti kabarin no kamar nya ya," balasnya.

Namun yang bikin kecewa, Sule justru hendak mengerjakan endorse dahulu.