100 Soal Tes Bahasa Inggris BUMN dan Jawaban untuk Tes Online RRB 2023

POS-KUPANG.COM - Pemerintah kembali memberi kesempatan kepada putera puteri terbaik bangsa untuk mengabdi dan membangun jenjang karier di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Lowongan kerja ini dibuka untuk berbagai jabatan di BUMN.

Rekrutmen Bersama BUMN tahun 2023 atau RBB 2023 akan memasuki tes online tahap kedua. Berikut ini contoh soal tes Bahasa Inggris untuk tes online RBB 2023 disertai dengan jawaban.

Contoh soal tes Bahasa Inggris BUMN 2023 ini dapat digunakan sebagai bahan panduan untuk mengikuti tes online dimaksud.

Adapun pengumuman tes online tahap 1 TKD dan AKHLAK Rekrutmen Bersama BUMN 2023 telah diumumkan. Tes online tahap kedua Rekrutmen Bersama BUMN 2023 yaitu tes Bahasa Inggris dijadwalkan pada 16 hingga 20 Juli mendatang.

Materi tes bahasa inggris BUMN 2023 yang mengacu tahun sebelumnya yaitu:

1. Structure and written memahami struktur kalimat bahasa inggris)

2. Error recognition (mengidentifikasi kesalahan dalam struktur kalimat bahasa inggris)

3. Reading comprehension (memahami maksud yang terkandung dalam bacaan berkaitan dengan topik sosial, sejarah, dan sains)

Jumlah soal Bahasa Inggris di Rekrutmen Bersama BUMN 2023 yaitu 100 soal dalam 90 menit.

Simak dan pelajari contoh tes bahasa inggris BUMN 2023. Berikut contoh tes Bahasa Inggris BUMN 2023 dikutip dari TribunKaltim.co.

Soal

1. Despite having four years of experience in software programming, Mr. Smith had not used a word processing program

A. Prior

B. Advanced