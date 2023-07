Hasil Tinju Dunia, Raphael Akpejiori Korban KO ke-16 Arslanbek Makhmudov di Kelas Berat

MAKHMUDOV VS AKPEJIORI - Hasil Tinju dunia, Raphael Akpejiori menjadi korban KO ke-16 Arslanbek Makhmudov dalam duel di kelas berat. Duel Arslanbek Makhmudov (kanan) vs Raphael Akpejiori.

POS-KUPANG.COM - Hasil Tinju dunia, Raphael Akpejiori (15-1-0, 14 KO) menjadi korban KO ke-16 Arslanbek Makhmudov (17-0-0, 16 KO) dalam duel di kelas berat.

Duel Tinju dunia Arslanbek Makhmudov vs Raphael Akpejiori di Huntington Center, Toldeo, Ohio, AS, Sabtu (1/7/2023) malam waktu setempat merupakan duel pendamping laga Jared Anderson vs Charles Martin.

Tak butuh waktu lama, Arslanbek Makhmudov menjatuhkan Raphael Akpejiori dua kali di ronde 1.

Pertandingan Tinju dunia itu kemudian dihentikan di ronde 2 setelah Raphael Akpejiori jatuh kali ketiga.

Dengan kemenangan itu Arslanbek Makhmudov mempertahankan sabuk gelar kelas berat NABF.

Dikutip dari sportanews.com, di laga utama, Jared Anderson (15-0-0, 14 KO) gagal menambah rekor kemenangan KO-nya setelah hanya menang angka atas Charles Martin (29-4-1, 26 KO).

Pengalaman sebagai mantan juara kelas berat IBF membuat Charles Martin mampu bertahan dari gempuran petinju muda Jared Anderson sejak awal ronde.

Beberapa kali Jared Anderson justru dibuat repot oleh counter Charles Martin.

Di penghujung ronde 3, Jared Anderson berhasil menjatuhkan Charles Martin, namun bisa bertahan.

Jared Anderson akhirnya hanya menang dengan skor 98-91, 99-90, 99-90. (*)

