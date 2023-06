Promo KFC Spesial Hari Ini 22 Juni 2023, 7 Ayam 93 Ribuan, 2Ayam 2Nasi 2Aqua 40 Ribuan

POS-KUPANG.COM - Ada yang spesial dari Promo KFC hari ini 22 Juni 2023.

Setiap hari Kamis pastikan kamu tidak melewatkan Promo KFC TBT.

Khusus hari ini, kamu bisa dapetin 7 ayam KFC cuma 93 ribuan dengan memesan Promo KFC TBT.

Jadi jangan sampai kelewatan Promo KFC yang murah meriah ini.

Add on K-Chicken Sauce dapat dibeli secara terpisah seharga Rp5.000 sebelum pajak.

Syarat dan Ketentuan Promo KFC ini:

- Promo #TBT berlaku hanya di setiap hari Kamis.⁠

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, home delivery, aplikasi KFCku dan aplikasi marketplace.⁠

⁠- Bisa memilih ayam Crispy, O.R., atau Mix (Crispy + O.R.).⁠

- Ayam terdiri dari 4 potongan besar dan 3 potongan kecil.⁠

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠

- Harga aplikasi marketplace berbeda sesuai dengan kebijakan aplikasi.⁠

Promo KFC hari ini lainnya Jagoan Hemat.

Modal Rp 40 ribuan, kamu bisa dapatkan 2 potong ayam goreng, 2 nasi dan 2 aqua dengan memesan paket Promo KFC ini.