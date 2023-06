Promo Alfamart 22-23 Juni 2023, Masih Ada Promo Gratis, Diskon 40Persen Produk Kebersihan Rumah

POS-KUPANG.COM - Bagi kamu yang ingin belanja hemat di hari ini, yuk simak berbagai produk yang masuk dalam Promo Alfamart di hari ini 22-30 Juni 2023.

Ada Promo Alfamart untuk berbagai produk kebutuhan rumah tangga untuk deterjen, pencuci pakaian dan lainnya.

Ada juga Promo Alfamart untuk perawatan rambut yakni berbagai produk shampoo, misalnya clear, zinc, pantene, serasof

Dan yang menarik adalah Promo Alfamart serba gratis, kamu bisa mendapatkan gratis satu pcs jika kamu membeli dua atau satu untuk berbagai produk misalnya simba, bintang, gaga mie, nongshim dan lainnya

-- Promo Alfamart solusi bersih dan wangi

Periode hingga 30 Juni 2023

Ayo stok untuk berbagai produk kebersihan rumah tangga mulai dari deterjen, pencuci piring, pewangi pakaian', pewangi pakaian dan lainnya mumpung ada diskon hingga 40 persen sehingga belanjamu makin hemat,

Harga Tidak Berlaku di Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT)

Inilah produk yang masuk dalam Promo Alfamart ini :

Lifebuoy pencuci piring Refill 680 ml Rp 8.500

Super Pell a bac ctr Refill 500 ml Rp 7.900

Max bio jeruk nipis Rp 10.500

Max bio deterjen wangi bersih 770ml/800 ml Rp 16.500

Glade aerosol w lavender, Peony berry Rp 25.500

Glade one for all all varian Rp 9.400

Hot electric Xpress Apple Refill+alat Rp 18.900

Soklin softergent Magnolia 1,8 kg Rp 39.900

Soklin softergent pink, purple,770 gram Rp 19.500

Ekonomi liquid Rp 8.500

Mama lemon, lime jeruk nipis, green tea, Charcoal Rp 8.900

Woshi woshi lemon basil 600 ml Rp 10.900

Hit Rp 34.500

Vape Rp 32.900

Yuri porstex botol 1 liter Rp 20.900

Yuri porstex ungu Rp 19.900

Sosoft Rp 14.900

Soklin liquid deterjen Rp 11.500

Soklin liquid deterjen Rp 35.500

Daia Rp17.500

Rpyale hot summer, purple dawn pink satin, black Velvet Rp 16.500

Royale sunny day sweet floral Rp 14.900

- Promo Alfamart perawatan rambut

Periode hingga 30 Juni 2023

Ada banyak produk shampoo yang masuk dalam Promo Alfamart dibawah ini. Mumpung masih dengan harga murah, buruan beli :

Clear shampoo ice cool menthol, comp soft care pump 430 ml Rp 59.500

Zinc shampoo refreshing cool,act fresh 340 ml Rp 30.900

Pantene shampoo anti dandruff, hair fall, long black, silky smooth 290 ml Rp 35.000

Serasoft shampoo dandruff,hair fall, hijab 3 in 1 170 ml Rp 17.900, 340 ml Rp 30.900

Promo Alfamart untuk kopi instan

Periode hingga 30 Juni 2023

Bagi kamu yang suka minum kopi, ada berbagai produk yang masuk dalam Promo Alfamart dibawah ini., buruan stok karena masih dijual dengan harga hemat

Untuk selengkapnya Inilah produk yang masuk dalam Promo Alfamart ini :