Jelang Liga 1, Marko Simic Kembali ke Persija Jakarta

POS-KUPANG.COM - Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2023-2024, Marko Simic dikabarkan keembali ke Persija Jakarta.

Kembalinya Marko Simic ke Persija Jakarta tak terlepas dari adanya video yang beredar di media sosial baru-baru ini.

Dikutip dari akun instagram @pasukan.ngapak, Simic terlihat berada di training ground Persija Jakarta.

Pemain berposisi sebagai striker itu tertangkap kamera sedang menggiring bola dan melepaskan tendangan ke gawang yang kosong.

Namun tak dijelaskan kapan video tersebut diambil. "Gooaallll Simic sedang latihan nendang bola son !!," tulis akun tersebut.

Terlepas dari semuanya, nama Marko Simic memang sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta dalam beberapa waktu terakhir.

Terlebih Persija Jakarta kini sedang membutuhkan pemain asing dan striker baru.

Seperti yang diketahui, tim berjuluk Macan Kemayoran baru saja mengumumkan kepergian tiga pemain asingnya.

Tiga pemain yang dimaksud yakni Hanno Behrens, Michael Krmencik, Abdulla Yusuf.

"Persija Jakarta resmi mengakhiri kerja sama dengan tiga pemain asingnya yaitu Hanno Behrens, Michael Krmencik, dan Abdulla Yusuf Helal."

"Thanks for the journey, guys," tulis Persija Jakara.

Sementara itu, peluang kembalinya Marko Simic rupanya juga bukan tanpa kendala.

Pasalnya hubungan Marko Simic dan Persija Jakarta berakhir dengan kurang baik pada kesempatan sebelumnya.

Bahkan Marko Simic sempat menggugat Persija Jakarta pada tahun 2021 lalu.