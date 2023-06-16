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Promo Alfamart JSM 16-18 Juni 2023, Minyak Goreng Rp 32 Ribuan, Beras HIngga Mie Instan

Promo Alfamart Promo Jumat Sabtu Mimggu / JSM 16-18 Juni 2023, Minyak Goreng Rp 32 Ribuan, Beras HIngga Mie Instan

Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
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Instagram Alfamart
Promo Alfamart - Promo Alfamart JSM 16-18 Juni 2023, Minyak Goreng Rp 32 Ribuan, Beras HIngga Mie Instan 

POS-KUPANG.COM - Inilah Promo Alfamart yang terbaru yakni Promo JSM untuk periode 16-18 Juni 2023.

Dalam Promo Alfamart ini ada banyak produk yang dijual dengan harga murah dan lebih murah lagi bisa membayar dengan menggunakan Ovo

Misalnya produk Minyak goreng yang dijual dengan harga murah, ada juga beras, mie instant, air mineral dan lainnya.

Selengkapnya Promo Alfamart dibawah ini

1. Promo Alfamart

- Promo Jumat Sabtu Minggu

Alfamart Minyak goreng pouch 2L Rp 33.500, bayar pakai Ovo Rp 31.500

Harumas Minyak goreng pouch 2L Rp 32.500, bayar pakai Ovo Rp30.500

Camar Minyak goreng pouch 2L Rp 32.900, bayar pakai Ovo Rp 30.900

Sovia  Minyak goreng pouch 2L Rp 34.400, bayar pakai Ovo Rp 32.400

Fortune Minyak goreng pouch 2L Rp 34.500, bayar pakai Ovo Rp 32.500

Sania Minyak goreng pouch 2L Rp 34.600, bayar pakai Ovo Rp 32.600

Sunco Minyak goreng pouch 2L Rp 34.900, bayar pakai Ovo Rp 32.900

Tropical Minyak goreng pouch 2L Rp 34.900 bayar pakai Ovo Rp32,900

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Sumber: Pos Kupang
Tags
Promo Alfamart
Minyak goreng
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