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Promo Alfamart JSM 16-18 Juni 2023, Minyak Goreng Rp 32 Ribuan, Beras HIngga Mie Instan
Promo Alfamart Promo Jumat Sabtu Mimggu / JSM 16-18 Juni 2023, Minyak Goreng Rp 32 Ribuan, Beras HIngga Mie Instan
Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
POS-KUPANG.COM - Inilah Promo Alfamart yang terbaru yakni Promo JSM untuk periode 16-18 Juni 2023.
Dalam Promo Alfamart ini ada banyak produk yang dijual dengan harga murah dan lebih murah lagi bisa membayar dengan menggunakan Ovo
Misalnya produk Minyak goreng yang dijual dengan harga murah, ada juga beras, mie instant, air mineral dan lainnya.
Selengkapnya Promo Alfamart dibawah ini
Alfamart Minyak goreng pouch 2L Rp 33.500, bayar pakai Ovo Rp 31.500
Harumas Minyak goreng pouch 2L Rp 32.500, bayar pakai Ovo Rp30.500
Camar Minyak goreng pouch 2L Rp 32.900, bayar pakai Ovo Rp 30.900
Sovia Minyak goreng pouch 2L Rp 34.400, bayar pakai Ovo Rp 32.400
Fortune Minyak goreng pouch 2L Rp 34.500, bayar pakai Ovo Rp 32.500
Sania Minyak goreng pouch 2L Rp 34.600, bayar pakai Ovo Rp 32.600
Sunco Minyak goreng pouch 2L Rp 34.900, bayar pakai Ovo Rp 32.900
Tropical Minyak goreng pouch 2L Rp 34.900 bayar pakai Ovo Rp32,900