Kemenag - LPDP Kembali Buka Beasiswa Indonesia Bangkit 2023 Kategori Non Gelar, Ini Daftarnya

POS-KUPANG.COM - Kementerian Agama RI atau Kemenag RI bekerjasama dengan LPDP Kemenkeu RI kembali membuka Program Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) tahun 2023.

Adapun Beasiswa Indonesia Bangkit ini terdiri dari dua program yakni Program Beasiswa Gelar (degree) dan Program Beasiswa Non Gelar (non-degree).

Sebagaimana Program Beasiswa Gelar, Program Non Gelar (Non Degree) juga diperuntukkan bagi alumni Perguruan Tinggi Keagamaan, Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dan atau Pesantren, Guru Pendidikan Agama, Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan, Pegawai Kementerian Agama, dan Calon penerima beasiswa serta alumni beasiswa LPDP-Kemenag.

Beasiswa ini dimaksudkan untuk mendapatkan pelatihan peningkatan kualifikasi dan kompetensi.

Baca juga: Yuk Buruan, Pendaftaran Beasiswa Indonesia Bangkit 2023 Resmi Dibuka Kemenag, Berikut Komponennya

Terdapat dua kualifikasi beasiswa non gelar yakni Non Degree Dalam Negeri (NDDN) dan Non Degree Luar Negeri (NDLN)

Untuk Beasiswa Indonesia Bangkit Non Degree Dalam Negeri (NDDN), disediakan enam program yang bisa diambil calon penerima yakni Program Persiapan Bahasa dan Akademis, Program Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula, dan Program Penguatan Moderasi Beragama.

Selanjutnya, Program Peningkatan Kompetensi Digital Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan dan Sertifikasi Dosen.

Program Persiapan Bahasa dan Akademis merupakan program yang diperuntukkan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Keagamaan, Alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, pegawai Kementerian Agama untuk dapat menambah kompetensi bahasa asing dan akademik untuk menunjang persiapan studi lanjut pada jenjang Magister (S2) atau Doktor (S3) Dalam Negeri.

Program Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula merupakan program yang diperuntukkan bagi Dosen PNS, Dosen CPNS, Dosen Tetap bukan PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta untuk meningkatkan kompetensinya sebagai dosen dan menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Baca juga: Mengenal Beasiswa Indonesia Bangkit 2023 Sarjana Dalam Negeri, Begini Jalur Beasiswa dan Cara Daftar

Sementara itu, Program Penguatan Moderasi Beragama merupakan pelatihan Moderasi Beragama yang diperuntukkan bagi Pengelola Rumah Moderasi Beragama di lingkungan Kementerian Agama untuk mewujudkan kerukunan umat beragama dan harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Selanjutnya Program Peningkatan Kompetensi Digital Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi program yang diperuntukkan bagi guru untuk menunjang penguasaan teknologi dalam pendidikan. Melalui program peningkatan ini guru dan tenaga kependidikan dapat menguasai kerangka kerja berbasis Technology, Pedagogy, and Content Knowledge (TPACK) yang diterapkan dalam pengembangan rencana pembelajaran bagi siswa dan sekolah.

Adapun Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan mendorong percepatan sertifikasi guru Pendidikan Agama Islam pada sekolah yang diperuntukkan bagi Guru Pendidikan Agama Islam calon peserta Pendidikan Profesi Guru, Guru Madrasah calon peserta Pendidikan Profesi Guru, dan Guru Pendidikan Agama Islam peserta Pendidikan Profesi Guru.

Sedang Sertifikasi Dosen menjadi program yang bertujuan meningkatkan kreatifitas dan kualitas kinerja dosen sehingga dapat mengaktualisasikan diri secara optimal pada Tridharma Perguruan Tinggi. Program ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam profesionalisme dosen dan tunjangan profesi. (*)



Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS