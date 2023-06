Soal PAS SMP Kelas 8 Bahasa Inggris dan Kunci Jawaban Soal UAS, Ujian Kenaikan Kelas 2023

POS-KUPANG.COM - Mari belajar untuk Ujian Akhir Semester ( UAS ) Bahasa Inggris SMP Kelas 8 dari contoh Soal UAS, Soal PAS

Dengan belajar dari contoh Soal PAS, Soal Ujian Kenaikan Kelas ( UKK) Semester 2 ini siswa diharapkan bisa lebih memahami materi Bahasa Inggris sehingga bisa lebih siap saat Penilaian Akhir Semester.

Berikut ini contoh Soal PAS Bahasa Inggris dan Kunci Jawaban sehingga setelah mengerjakan contoh Soal UAS maka siswa bisa melakukan evaluasi mengenai kemampuannya menyerap materi Semester 2

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal PAS Bahasa Inggris SMP Kelas 8 semester 2 ini.

Contoh Soal PAS Bahasa Inggris SMP Kelas 8 Semester 2

1. My father doesn’t .... coffee every morning

A. To drink

B. Drink

C. Drinks

D. Drinking

Jawaban: B

2. Adi .... studies in the evening. He does it after dinner everyday.

A. sometimes

B. always

C. rarely

D. never

Jawaban: B

3. Yuni: Who ... beside Mr. Paul?

Eka: Mr. Rony, in the new teacher.

A. is sitting

B. sitting is

C. are sitting

D. sitting are

Jawaban: A

4. Salma always .... dinner everyday. She likes cooking very much.

A. Make

B. Made

C. Makes

D. Making

Jawaban: C