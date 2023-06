Jelang Liga 1 2023/2024, Final Draft Liga 1 Resmi Dirilis Tidak ada Laga Partai 'Jam Kalong'

POS-KUPANG.COM- Jelang Liga 1 2023/2024, final draft Liga 1 2023-2024 telah resmi dirilis dimana jam pertandingan pun dimajukan.

Tidak ada lagi partai dengan 'jam kalong' alias kemalaman karena laga paling awal Pukul 15:00 WIB dan paling malam Pukul 19:00 WIB.

Kompetisi yang mulai bergulir tanggal 1 Juli 2023 itu, sebagai laga pembuka sang juara bertahan PSM Makassar akan berduel dengan Persija Jakarta pada hari Sabtu, 1 Juli 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Laga pembuka ini sekaligus digelar sebagai peringatan pembukaan GBK tersebut akan dilangsungkan pada Pukul 15:00 WIB.

Selain itu, pada hari yang sama sesuai final draft jadwal yang sudah beredar, Bali United dan PSS Sleman akan bertarung di kandang Bali United yakni di Stadion I Wayan Dipta pada tanggal 1 Juli 2023 yang digelar Pukul 19:00 WIB.

Dilihat dari final draft Liga 1 2023-2024, laga pekan pertama akan dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 hingga hari Senin tanggal 3 Juli 2023.

Jadwal sepak mula pun dimajukan. Tidak ada lagi partai dengan jam kalong alias kemalaman. Paling awal jam 15:00 WIB dan paling malam Pukul 19:00 WIB.

Baca juga: Jelang Liga 1 2023/2024, Pemain Filipina Simen Lyngbo Terpesona dengan Suporter Indonesia

Khusus hari Minggu pada pekan pertama, akan ada empat laga. Dua laga akan digelar pada pukul 15:00 WIB dan dua laga lagi digelar pada pukul 19:00 WIB.

Sementara untuk hari Senin, akan ada tiga laga. Dua laga digelar pada pukul 15:00 WIB dan satu laga pada pukul 19:00 WIB.

Untuk pekan ke-2 hingga pekan ke-5, laga paling awal akan digelar pada hari Jumat dan paling akhir pada hari Minggu dengan kepadatan laga per hari diselang-seling.

Ada yang rata 3 laga per hari, ada juga paling banyak 4 laga per hari. Tapi 4 laga per hari dilangsungkan pada hari Sabtu atau Minggu.

Pada pekan ke-6 atau dimulai pada tanggal 3 Agustus 2023, laga akan dimulai pada hari Kamis hingga hari Sabtu.

Untuk pekan ke-7 atau dimulai pada 7 Agustus, laga akan dimulai pada awal Dan tengah pekan. Dari hari Senin hingga Rabu.

Hingga pekan terakhir atau pekan ke-34 yang mulai pada tanggal 28 April 2024, rata-rata laga dilangsungkan pada akhir pekan.

Baca juga: Bursa Transfer Liga 1 2023, PSIS Semarang Datangkan eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia