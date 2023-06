Soal PAS Kimia SMA Kelas 11 dan Kunci Jawaban Soal UAS, Ujian Kenaikan Kelas Semester 2 Tahun 2023

POS-KUPANG.COM - Ayo berlatih mengerjakan soal Kimia untuk mempersiapkan diri menghadapi Ujian Kenaikan Kelas atau Ujian Semester 2 atau yang disebut juga dengan Penilaian Akhir Semester ( PAS ) untuk SMA Kelas 11 melalui contoh Soal PAS, Soal UAS.

Dalam pelajaran kimia, siswa harus banyak berlatih untuk menghitung reaksi kimia sehingga bisa lebih paham. Dalam artikel ini ada 35 contoh Soal PAS kimia.

Siswa SMA Kelas 11 agar mengerjakan dengan teliti contoh Soal PAS dibawah ini dan setelah itu mencocokkan jawabanmu dengan Kunci Jawaban yang tersedia karean setiap Soal UAS dilengkapi dengan Kunci Jawaban.

Inilah conth Soal PAS kimia SMA Kelas 11 untuk Semester 2:

1. Molekul hidrokarbon berikut yang tidak mempunyai lima atom karbon adalah …

a. 2,2-dimetilpropana

b. Isopentana

c. n-pentana

d. 2-metilbutana

e. 2,2,3-trimetilbutana

Jawaban: E

2. Pembakaran hidrokarbon menghasilkan zat-zat berikut, kecuali …

a. CO 2

b. CO

e. CO2 dan H2O

c. H 2 O

d. CH 4

Jawaban: D

4. Pernyataan yang benar tentang larutan penyangga adalah .....

A. mempertahankan pH sistem agar tetap

B. memiliki komponen asam dan basa yang selalu berupa pasangan konjugasi

C. memiliki kapasitas tertentu

D. pengenceran tidak mengubah konsentrasi ion H+ dan OH–

E. mampu mengatasi penambahan asam dan basa dalam jumlah banyak

Jawaban: A

5. Dibawah ini yang merupakan pengertian titrasi asam basa adalah .....