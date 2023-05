Video Viral TikTok, Lihat Puncak Bogor, Jawa Barat, Penulis Inga Reuni SMA Giovanni di Puncak Bogor

POS-KUPANG.COM - Informasi di Video Viral TikTok menayangkan tentang spil harga bagi yang healing dan ber week end di Puncak Bogor, Jawa barat.

Dalam tayangan di Video Viral TikTok menggambarkan bagi yang ingin foto foto bisa berfoto ria di kebun teh Puncak Bogor.

Dari spot wisata ini sudah bisa lihat Puncak Bogor dengan pemandangan yang super indah.

Tulis tentang Puncak Bogor, penulis kembali mengenang saat bersama rekan rekan SMAK Giovanni Kupang angkatan taon 1986 reunian di Puncak Bogor bersama dua guru senior.

Dua guru senior, yakni bapak Chris Pollo dan bapak Martinus Ora, S.Pd.

Penulis bersama teman teman, diantara Johan Oematan, M.Hum, Sh, Drs. Lauren Molan, Didimus Payong Dore (alm), Frans X Watu, Mike Wuran, Claudius Boekan,MSi.

Ada juga rekan Givans putri, Mamiek Batoek, Dona Tho, MT, Dara Tho,Dina Jawa, Yanti Suroso, Susna Suratama, MT Sina Nahak.

Kitong wisata di Puncak Bogor selama 3 hari taon 2011 jelang pesta emas SMA Giovanni Kupang.

Kitong semua sempat foto-fotodi kebun teh puncak Bogor, Cisarua Jawa barat.

Ini samua jadi catatan dan kenangan serta sejarah perjalanan hidup penulis yang sudah mendatangi sejumlah spot wisata.

