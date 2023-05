Jadwal Tinju Dunia, Rival Kelas Penjelajah Lawrence Okolie Siap Tantang Chris Billiam-Smith 

ADU JOTOS- Pertarungan seismik di pesisir pantai selatan ditetapkan pada Sabtu, 27 Mei 2023 saat rival kelas penjelajah Lawrence 'The Sauce' Okolie (19-0, 14 KO's) siap adu jotos dengan Chris 'The Gentleman' Billam-Smith

POS-KUPANG.COM- Jadwal Tinju Dunia, pertarungan seismik di pesisir pantai selatan ditetapkan pada Sabtu, 27 Mei 2023 saat rival kelas penjelajah Lawrence 'The Sauce' Okolie (19-0, 14 KO's) alias Lawrence Okolie dan Chris 'The Gentleman' Billam-Smith (17-1, 12 KO) alias Chris Billiam-Smith akan bertanding dalam perebutan gelar kejuaraan dunia.

Pertarungan ini akan disiarkan secara langsung dan eksklusif di Inggris & Republik Irlandia di Sky Sports.

Acara tinju terbesar yang pernah berlangsung di pantai selatan akan dipentaskan di tempat terbesar Bournemouth: Stadion Vitalitas, kandang tim sepak bola Liga Premier kesayangan Billam-Smith, AFC Bournemouth.

Konferensi pers diadakan di Landmark Hotel yang bersejarah di London pada hari Selasa, 4 April untuk mengumumkan secara resmi acara tersebut.

Kedua petarung kemudian akan menghadiri Vitality Stadium pada malam hari untuk menggelar pertarungan pertama mereka di lapangan pada babak pertama.

Londoner Okolie telah memegang Kejuaraan Kelas Penjelajah Dunia WBO sejak kemenangan penghentiannya pada Maret 2021 atas Krzysztof Głowacki.

Sejak itu ia telah membuat tiga pertahanan yang sukses – yang terakhir menyerahkan juara Selandia Baru David Light kekalahan pertama dalam karir profesionalnya dalam pertemuan Manchester bulan lalu.

Selama masa pemerintahannya, Okolie telah menyaksikan sekelompok pesaing kelas penjelajah bonafide telah muncul, semuanya masuk ke kandang BOXXER dan bersaing secara eksklusif di Sky Sports.

Billam-Smith dari Bournemouth dan Richard Riakporhe dari London serta Mikael Lawal semuanya adalah talenta lokal yang memiliki mata mereka pada mahkotanya.

Berlatih di bawah Shane McGuigan – beberapa kali 'Pelatih Tinju Tahun Ini' di antara banyak publikasi olahraga – Billam-Smith telah naik peringkat dengan mantap, pertama memenangkan Kejuaraan Kelas Penjelajah Persemakmuran.

Kemudian Kejuaraan Kelas Penjelajah Eropa untuk membangun platform yang kokoh untuk perebutan gelar dunia ini .

Dan pasukan penggemarnya sekarang meluas jauh di luar Bournemouth yang dicintainya berkat gaya bertarungnya yang penuh aksi: pertarungannya dengan Isaac Chamberlain pada Juli tahun lalu dipuji sebagai pesaing 'Fight of the Year' di British Boxing Board of Control Tahunan.

Penghargaan dan menjadi klasik instan untuk penggemar pertarungan di seluruh negeri dan di seluruh dunia.

Tapi Billam-Smith, yang telah bertarung di depan dua penonton yang terjual habis di Bournemouth, akan membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan untuk merebut gelar dunia dari Okolie, salah satu petinju paling ilmiah yang pernah ada di divisi kelas penjelajah.

