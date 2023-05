Raisa dan Hamish Daud Akhirnya Ungkap Wajah Cantik Sang Buah Haru yang Lama Disembunyikan

POS KUPANG.COM -- Anak semata wayang Raisa dan Hamish Daud tidak pernah diperlihatkan ke publik sejak dilahirnya

Kedua orangtua sang putri memilih tak pernah mempublikasikan wajah cantik anak semata wayang

Namun, kini tetiba saja wajah sang putri terekpose ke publik. Nantizen menyambut dengan perasaan gemas

Pasangan penyanyi dan juga pemain film ini dikenal menjaga privasi anaknya dengan sangat hati-hati.

Meski pernikahan mereka sempat disorot dan dianggap sebagai Hari Patah Hati Nasional, keduanya tetap kompak membatasi informasi mengenai keluarga.

Bahkan, sosok anak pertama mereka yang diberi nama Zalina masih belum terkuak wajahnya sampai saat ini.

Tapi unggahan Hamish Daud kali ini menarik perhatian publik.

Dilansir Grid.ID dari akun Instagram @hamishdw pada Senin (15/5/2023), Hamish Daud mengunggah video Zalina yang aktif bergerak di samping Raisa.

WAJAH ANAK -- Raisa dan Hamish Daud akhirnya ungkap wajah anak (Via Grid.ID)

Meski memakai masker dan dikuncir rambutnya, kecantikan Zalina tampak terpancar.

Dalam video itu, Hamish Daud menambahkan lagu The Roots yang berjudul You Got Me.

Hamish Daud menambahkan caption emoticon hati berwarna hijau.

Netizen pun memberikan komentar atas unggahan ini dan memuji keluarga ini.

"Love keluarga Zawi sekulkas," tulis akun @lucyaliredetta.

"Zawi cantik bingbing," tulis akun @azizkaluku.