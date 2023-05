Jadwal SEA Games 2023 Indonesia vs Kamboja, Laga tak Menentukan bagi Garuda Muda

Kompas.com/Dok. PSSI

INDONESIA VS KAMBOJA - Jadwal SEA Games 2023, Rabu (10/5/2023) malam WIB, mempertemukan tim sepak bola Indonesia vs Kamboja. Foto Pertandingan timnas U22 Indonesia vs Myanmar pada SEA Games 2023 di Stadion Nasional Olimpiade, Phnom Penh, Kamboja, Kamis (4/5/2023) sore WIB.