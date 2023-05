Inge Anugrah Siap Banting Tulang guna Penuhi Kebutuhan Pribadi Usai Cerai , Ini Profesi Eks Ari

Via Grid.ID

POS KUPANG.COM -- Inge Anugrah sadar bahwa dirinya tak lagi bisa mendapat nafkah dari Ari Wbowo setelah putusanm cerai dari hakim pengadilan

Sosok yang bakal jadi mantan istri Ari Wibowo itupun sudah siap banting tulang untuk membiayai hidupnya sendiri

Bermodal pendidikan lulusan S2 Australia , ibu dua anak itu siap mengaplikasikan ilmu yang dapat dario negeru kanguru tersebut

Ibunda Kenzo Wibowo dan Amrco Wibowo itu harus banting tulang untuk penuhi kebutuhan pribadinya, rela kumpulkan uang kecil, Ari Wibowo tak beri nafkah?

Masih menjadi istri Ari Wibowo, Inge Anugrah mengaku dirinya harus bekerja keras terlebih dahulu untuk bisa memenuhi keinginan pribadinya.

Baca juga: Sidang Mediasi Ari Wibowo dan Inge Anugrah Gagal, Sang Istri Ungkap Sikap Asli Adik Ari Wibowo

Inge Anugrah pun menjelaskan pekerjaannya untuk mendapatkan uang.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan apakah Ari Wibowo tak memberikan Inge Anugrah nafkah?

Berikut tanggapan dari Inge Anugrah.

"Kalau kebutuhan untuk saya sendiri sometimes aku dipanggil sama company-company untuk memberikan coaching, sometimes perusahaan kayak corporate gitu sometimes aku dapat uang," kata Inge Anugrah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).

"And then aku ada Youtube juga jadi kasih tutorial sama aku juga punya komunitas projek mager itu kalau kita bikin acara sometimes kan kita ada tiket jual," lanjutnya.

Walaupun uang tersebut tidak terlalu besar namun bisa mencukupi kebutuhan pribadinya.

Baca juga: Inge Anugrah Nyesal Terlalu Jadi Bucin pada Ari Wibowo, 16 Tahun Menikah Berakhir Cerai

"Meskipun nothing tapi dari uang kecil itu aku bisa jalan-jalan sama temen-temen ke Bali but itu ya aku nabung supaya aku bisa jalan-jalan. Aku enggak apa-apa kayak gitu, benar-benar aku enggak apa-apa," ungkap Inge.

Apakah Inge mencari nafkah untuk kebutuhannya karena Ari Wibowo tak memberikannya?

Ari Wibowo menurut Inge Anugrah masih memberikan nafkah untuk kebutuhan pribadi keluarganya.