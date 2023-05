Asmirandah Nangis Di Pernikahan Jessica Mila, Tentara Kedekatan Mereka Nak Kakak dan Adik Kandung

POS KUPANG.COM -- Asmiranda ikut menangis haru di acaea pemberkatan nikah artis Jessica Milla di Gereja HKBP , Jakarta 5 Mei 2023 lalu

Istri Jonas Rivanno tak kuas menahan air mata saat momen janji suci antara Jessica Mila dengan san suami Yakub Hasibuan di depan altar gereja

Kini, Asmiranda mengungkpan dirinya sampai tak bisa menahan haru. Bukan semata-mata karena kata-kata dari dua mempelai tetapi juga, hubungan yang begitu dekat antara Jessica Milla dengan Asmirandah

Keduanya sudah berteman selama 16 tahun, dan kini ia menyaksikan kebahgiaan wanita yang sudah dianggp adik kandungnya

Unggkapan Asmirandah itu melalui akun instagram @asmirandah89

Dalam unggahan itu, Asmirandah membagina foto-foto dan video momen pernikahan Jessica Mila dengan Yakub Hasibuan

*** Hari ini terharu banget.. melihat adikku @jscmila @yakuphasibuan dipersatukan Tuhan dalam pernikahan. Setelah akhir tahun 2019 sama sama berdoa dipergantian tahun.. satu tahun kemudian Mila bilang “ka aku udah punya pacar” gak lama langsung dikenalin sama Yakup,

sampai sempet liburan bareng juga, aku ikutan bahagia karena baru kali itu aku lihat Mila benar benar bahagia dan nyaman menjadi diri sendiri dan turut mendoakan perjalanan cinta mereka agar sampai ke pelaminan, dan 5 Mei 2023 ini,

aku dan keluarga kecilku bisa menjadi saksi kebahagiaan mereka berdua rasanya campur aduk (yang pasti bahagia banget).. 16 tahun kenal Mila, dari masih remaja sampai sekarang sudah menjadi Istri pujaan hatinya.. doa kakak selalu untuk kalian,

Tuhan Yesus berkati rumah tangga kalian, selalu saling mengasihi dan menyayangi yaaa sampai maut memisahkan.. #KUPunyaMILA

SO THEY ARE NO LONGER TWO, BUT ONE FLESH.

THEREFORE WHAT GOD HAS JOINED TOGETHER, LET NO ONE SEPARATE. (Matthew 19:6)

