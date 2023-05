Hasil Liga Italia, Milan vs Cremonese, Lazio vs Sassuolo, Monza vs AS Roma, Verona vs Inter

Kompas.com/AFP/VINCENZO PINTO

TOMA BASIC - Hasil Liga Italia, laga pekan ke-33 Serie A menyajikan pertandingan AC Milan vs Cremonese, Lazio vs Sassuolo, Monza vs AS Roma, Verona vs Inter Milan. Foto Gelandang Lazio, Toma Basic (kanan), melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Sassuolo dalam pekan ke-33 Serie A Italia 2022-23 di Stadion Olimpico, Roma, Kamis (4/5/2023) dini hari WIB.