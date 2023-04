Kabar Gembira Tinju Dunia Kelas Berat, Joshua vs Wilder, Tyson Fury vs Oleksandr Usyk

POS-KUPANG.COM - Kabar gembira Tinju dunia kelas berat, Anthony Joshua akan bertarung melawan Deontay Wilder, sedangkan Tyson Fury lawan Oleksandr Usyk.

Pertarungan Tinju dunia Anthony Joshua melawan Deontay Wilder rencananya berlangsung pada Desember 2023. Namun tanggal dan tempatnya belum dikonfirmasi.

Demikian juga pertarungan Tyson Fury dengan Oleksandr Usyk, kemungkinan juga akan digelar bulan Desember 2023 di Arab Saudi.

Bagi Anthony Joshua, pertarungannya dengan Deontay Wilder menjadi pertarungan kedua sepanjang 2023.

Pada April 2023 Anthony Joshua menang angka dalam duel uninspiring atas Jermaine Franklin di London.

Sementara Deontay Wilder, setelah bolak-balik kalah dari Tyson Fury, terakhir menang KO ronde 1 atas Robert Helenius, 15 Oktober 2022.

Jika naik ring Tinju dunia lagi pada Desember 2023, praktis lebih dari 1 tahun Deontay Wilder cuma berpangku tangan.

Joshua awalnya ingin tantang Tyson Fury setelah negosiasi sebelumnya mentok. Tapi, promotor Eddie Hearn malah menyodorkan nama Dillian Whyte dalam rematch.

Dalam pertarungan tersebut, Anthony Joshua menang TKO ronde 7 atas Whyte pada Desember 2015.

Baca juga: Hasil Tinju Dunia, Jean Junior Messi Juara Baru WBA Asia Timur, Lumpuhkan Petinju Afghanistan

Dalam unggahan video interaktif, seorang fan bertanya, “Anda akan kalahkan Wilder?”

“Itu yang terjadi,” jawab Anthony Joshua yang dua kali jadi juara dunia.

“Kalian tahu apa yang terjadi. Ini berita untuk umum, kami akan bertarung, Desember,” kata Anthony Joshua sebagaimana dikutip sportanews.com.

Joshua dan Wilder sama-sama jadi juara kelas berat secara bersamaan selama 3 tahun. Namun duel unifikasi antarmereka tak pernah terjadi sampai kemudian Anthony Joshua kehilangan gelar setelah kalah dari Andy Ruiz Jr pada Juni 2019.

Sementara Deontay Wilder kehilangan gelar setelah kalah dari Tyson Fury pada Februari 2020.

Kabar sangat bagusnya adalah Tyson Fury akan bertarung dengan Oleksandr Usyk. Duel Tinju dunia ini kemungkinannya digelar bareng pada Desember 2023 dalam turnamen kelas berat yang rencananya digelar Desember di Arab Saudi.

Namun, ini memang masih spekulasi, karena belum ada pengumuman resmi dan negosiasi Tyson Fury vs Oleksandr Usyk pasti akan sangat alot. Sebelumnya mereka juga sudah melakukan negosiasi, tapi gagal.

Baca juga: Tinju Dunia, 25 Besar Petinju Termahal, Mayweather Teratas, Joshua di Posisi 3, Fury Urutan 22

Jika Arab Saudi bisa merealisasikan duel Tyson Fury vs Oleksandr Usyk dan Joshua vs Wilder dalam satu malam, ini memang akan jadi biggest night in boxing, superight yang akan jadi sejarah. (*)

Berita Tinju Dunia Lainnya

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS