Venna Melinda Lupakan Ferry Irawan, Ibunda Verrel Liburan Bareng Anak-anak dan Keluraga ke Malaysia

POS KUPANG.COM -- Venna Melinda kini semakin jelas tak peduli lagi dengan Ferry Irawan. Mantan Puteri Indonesia itu memilih

Sosok yang masih berstatus suami itu lebih memilih liburan bareng anak-anaknya dan sanak keluarga lain ke negeri jiran Malaysia di masa liburan nasional Lebaran tahun 2023

Berbagai tempat wisata di negeri jiran itu menjadi tujuan kunjungan mereka Sky Worlds

Anak-anak yang diboyong Venna Melinda yaitu tiga anaknya , Verrel Bramasta , Athala Naufal dan Vania Athabina

Sang , ibu Ni Made Ayu Rachmawati juga ikut dalam rombongan keluagra tersebut

Berbagai keseruan pun dinikmati bersama mulai dalam perjalanan dengan pesawat dari Jakarta hingga le destinasi wisata yang dituju

Sementara Ferry Irawan masih mendekam di sel tahanan di Polda Jawa Timur dan proses sidang kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tanggah atau KDRT pun masih terus berlangsung

Sementara kasus perceraian dengan Ferry Irawan pun masih dalam proses sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Keseruan Venna Melinda bersama anak-anak itu dibagikan di akun instagramnya @vennamelindareal

Dalam unggannya, Venna Melinda menulis kalimat Bond is stronger than blood. The family grows stronger by bond,,,, Thank you so much @gentingskyworlds ,, Especially my beloved sons @bramastavrl @athallanaufal7 and daughter @vaniaathabinaofficial ,, and my beautiful mom @rachmaayumade for always beside me

(Ikatan lebih kuat dari darah. Keluarga tumbuh lebih kuat dengan ikatan ,,,, Terima kasih banyak)

Natizen pun ikut senang dengan keseruan Venna Melinda bersama anak-anaknya

@ viana_djorghi *** Sooo happy to see Mbak Venna, Vania and kakak2 , niang Ayu Smua bahagia

Vania kesayangan kakak2

what a beautiful family you have @vennamelindareal

@gembymee *** Amin bunda sanggat benar sekali itu bunda ya ikatan keluarga bunda gitu