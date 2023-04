Hasil Liga Inggris, Arteta Kecewa Arsenal Gagal Raih Poin Penuh Lawan Southampton

MIKEL ARTETA - Hasil Liga Inggris, Manajer Arsenal, Mikel Arteta mengaku kecewa The Gunners gagal meraih poin penuh saat melawan Southampton. Foto Mikel Arteta.

POS-KUPANG.COM - Hasil Liga Inggris, Manajer Arsenal, Mikel Arteta mengaku kecewa The Gunners gagal meraih poin penuh saat melawan Southampton.

Laga lanjutan pekan ke-32 Liga Inggris pada Sabtu 22 April 2023 dini hari WIB mempertemukan tim Arsenal melawan Southampton.

Dalam laga yang berlangsung di Stadion Emirates, London, sang pemuncak klasemen sementara Liga Inggris Arsenal harus puas bermain imbang 3-3 dengan Southampton.

Tidak hanya itu, The Gunners nyaris yanpa mengoleksi poin setelah The Saints, julukan Southampton, sempat unggul dengan skor 3-1, via gol Carlos Alcaraz (1'), Theo Walcott (14') dan Duje Caleta-Car (66') berbalas gol dari Gabriel Martinelli (20').

Untungnya, tim Meriam London dapat menyamakan kedudukan dalam dua menit menjelang laga selesai melalui gol dari Martin Odegaard (88') dan Bukayo Saka (90').

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengaku merasa hampa karena tim besutannya telah menjalani laga yang cukup menguras tenaga dan harus gagal meraih poin penuh.

"Pada akhirnya terasa hampa. Ini adalah laga yang sangat emosional dan saya kecewa karena kami gagal meraih tiga poin," ujar Mikel Arteta dilansir dari situs resmi klub.

Meskipun gagal menang dalam tiga laga terakhir, Arteta percaya bahwa timnya masih layak untuk menjadi juara liga musim ini.

Namun, manajer asal Spanyol tersebut meminta anak-anak asuhannya untuk melakukan refleksi setelah memberikan tiga gol yang cukup mudah untuk lawan dalam laga ini.

"Setelah semua apa yang telah terjadi dalam laga, saya tetap percata bahwa kami layak untuk mendapatkannya (gelar juara liga)," tutur Arteta.

"Namun, kami harus berkaca karena telah memberikan tiga gol dengan mudah kepada tim lawan. Ketika Anda melakukan hal tersebut, sangatlah sulit untuk menjadi juara di liga seperti ini," sambungnya.

Mantan asisten pelatih dari Man City tersebut mengakui bahwa blunder-blunder dalam laga sepakbola lumrah terjadi dari tekanan dalam laga-laga kritis seperti yang dihadapi oleh Arsenal saat ini.

"Kami memulai untuk bermain dan (gol cepat) itu terjadi. Itu lumrah terjadi dalam pertandingan sepakbola, dapat terjadi dalam momen-momen kritis, apa yang dapat Anda lakukan?" ungkapnya.

"Namun kemudian mereka terus bermain dan Anda dapat melihat apa yang terjadi di lapangan, situasi yang terjadi dan peluang yang kami buat,"

