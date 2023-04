Krisdayanti Dikecup Mesrah Raul Lemos Sebelum Ditinggal, Gemmi Tak Berjilbab Jadi Perdebatan Natizen

POS-KUPANG.COM -- Krisdayanti mendapat kecupan mesrah dari sang suami Raul Lemos di Bandara

Saat itu, Raul Lemos yang juga ayah Amora Lemos dan Kellen Lemos itu tengah membawa tas besar yang digantungkan di bahunya

Dia Raul Lemos yang juga ayah sambung Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah itu diduga akan kembali ke negaranya, Timor Leste

Sementara Krisdayanti langsung bertemu dengan para ibu di suatu aula . Dia krisdayanti tengah melakukan tugas sosialisasi terkait tugas konstitusional dalam hal pengawasan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dbersama Direktorat Cegah Tangkal

Namun, kehadiran Krisdayanti itu mendapat kritikan dari natizen yang menyori aktivitas Gemmi atau nenek Ameena Hanna Nur Atta itu saat bulan Ramadhan

Dia Krisdayanti juga mendapart sorotan lantaran tak memakai kerudung di saat bulan Ramadhan

Menut natizen , mestinya acara itu disi dengan ceramah dari Ustad atau Ustazah

Aktivita Krisdayanti itu dibagikan di akun instagramnya @krisdayantilemos

Dengan menulis caption Love What We Do

Namun natizen tetap mengritik Krisdayanti yang bicara diluar konteks agama tersebut

@renianggrianiaisyah *** Apalah yg dibilangnya yah depan org serame itu dibulan Ramadhan kok ada thema lain dari jalur gitu biasa kita ummat muslim dengerin ceramah ustadz ustadzahkan kok ini yg didengerin artis nyanyi bukan ustadzah maaf se x tidak nyambong utk saat ini tp kalau diluar bulan suci yah terserah aj,

@anna.rose76 *** Mohon maaf bangett ya bun.... Cuma saran aja... Di bulan yg berkah ini alangkah elegant nya jika kalau memakai kerudung untuk menghargai kaum hawa yg hadir di setiap acara yg bunda pimpin. Semoga selalu sehat dan sukses terus ya bunda...

@dianaisgita *** Para ahli surga pada komen disini perkara mimi gapake jlbb ingat ya netizen, kita gatau ibadah beliau, bisa aja memang rambutnya masih keliatan, tapi dia sholat tepat waktu, sholat sunahnya rajin, sedekahnya rajin, jd stop ngurusin urusan orang. Kita urus aja diri kita sendiri.

@beti_jaflo *** lebih baik menjadi diri sendiri, dari pada berkerudung tapi tdk dari hati . asal pakaian sopan dan atitude sopan.