Gugat Cerai, Ari Wibowo dan Inge Ungkap Tak Lagi Rasa Sayang, Tapi Masih Seranjang & Tetap Pisah

POS KUPANG.COM -- Ari Wibowo yang tetiba saja menggugat cerai sang istri yang sudah menemannya dalam susa dan duka selama 16 tahun

Kabar ini menghentak publik lantarnya keduanya selalu terlihat harmonis, apalagi Ari Wibowo selalu terlihgat manis di hadapan Inge Anugrah

Dan, gugatan cerai itupun akhirnya itu diungkap sendiri oleh Ari Wibowo di akun instagramnya

Dia Ari Wibowo yang juga adik kandung artis kenamaan Ira Wibowo itu pun menepis kasus perceraian dirinya bersama Inge Anugrah itu adalah gimik

Sambil tersenyum higga tertawa kecil , Ari Wibowo dan Inge Anugrah mengunkpan saat ini keduanya sedang dalam proses cerai dan mengharapkan semua proses bisa berjalan lancar hingga selesai

Dalam akun instagramnya @ariwibowo_official , Ari Wibowo mengingkapkan , pihak pihak yang sudah mendoakan mereka dan berharap kasus mereka tidak dijadikan bahan gosip

"Here's the full version. Maaf comment di disable dulu ya, krn kita ngga mau postingan ini malah dijadikan lahan gosip. Banyak followers yg mendoakan utk kekuatan & kesabaran," tulis @ariwibowo_official

Dia Ari Wibowo juga mengakui hingga saat ini dirinya bersama Inge Anugrah masih serumah bahkan masih seranjang.

Hal ini jelas berbeda dengan pasangan lain seperti Inrda Bekti dan Shandy Aulia yang sudah memutuskan pisah rumah meski sedang dalam proses cerai

" Kami pun saat ini masih se-rumah, bahkan se-ranjang, tapi tekad kami sama-sama sudah bulat utk berpisah. Apapun alasannya, sifatnya pribadi, dan bukan utk menjadi konsumsi publik," jelasnya.

Dia Ari Wibowo dan Inge Anugrgrah mengungkapkan saat ini mereka harus kuat menghadapi proses gugatan yang tak pernah terbayangkan sebeliumnya

Seranjang -- Ari Wiboao dan Inge Anugrah masih serumah bahkan seranjang meski proses gugat cerai sedang berlangsung (Instagram)

Namun, demi masa depan bersama maka keduanya harus mengjhadapi ini dengan kuat. Keduanya . Masalah ini juga bukan gimik yang dibuat-buat untuk mencari simpati publik atau menambah popularitas

Peristiwa ini adanya nyata dan bukan drama korea atau drakor

"Kalau terlihat seakan kami kuat & santai, itu semata-mata karena kami sudah melampaui masa² kaget & kecewanya, juga demi anak² kami hrs tetap kuat, dan agar proses perceraian ini bisa berlangsung dgn baik dan tenang, ngga harus dipenuhi rasa emosi maupun amarah dan saling menjatuhkan. This is for real, bukan drakor," tulis @ariwibowo_official.

Dia , Ari Wibowo akui setelah 18 tahun bersama , rasa sayang yang sama-sama dirasakan sudah tidak ada lagi. Sehingga keputusan cerai dianggap sudah tepat

"Kami sudah dewasa, dan kami tetap sama² sayang anak, tapi diantara kami rasa sayangnya sudah tidak ada lagi. Dan kalau kami lanjutkan, justru yang kasian adalah anak², krn keharmonisan juga sudah tidak terjalin, dan kami tidak bisa menjadi contoh suami-istri yg baik dan saling mencintai. Semoga keterangan singkat ini cukup menjelaskan situasi kami. Tetap doakan terus ya... GBU ~aw~," tutup @ariwibowo_official *

